Pobladores de Guerrero retuvieron a miembros del Ejército y policías

Al lugar llegaron varios individuos y anunciaron que pedirán el apoyo de otros pueblos (crédito: @azucenau)

Pobladores de alrededor de 40 comunidades de Guerrero retuvieron a miembros militares y a policías estatales exigiendo el funcionamiento de centros de salud y obras. En redes sociales fue compartido un video en el que se pudo ver a una gran cantidad de personas y algunos vehículos a las afueras de las instalaciones.

Se trata de habitantes de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, quienes habrían “tomado” las instalaciones militares de Puerto del Gallo. Dentro de las instalaciones de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) había 40 militares y alrededor de 10 policías retenidos desde la mañana del lunes 27 de marzo, según lo informó el medio Amapola.

Los pobladores indicaron que no dejaran salir a los uniformados hasta que al lugar lleguen funcionarios del Estado, según un video compartido en Twitter por el medio El Sur de Guerrero.

Los pobladores indicaron que no buscan violencia (Foto: Twitter/@azucenau)

“Nos tomamos en la penos necesidad de tomar las instalaciones de Puerto Gallo porque vemos que no se nos hace caso a las peticiones tanto en caminos, en salud, en obras, no tenemos nada y queremos que nos hagan caso a la brevedad. Aquí vamos a permanecer los días que sean necesarios y nos vamos a ir hasta que se nos haga caso a nuestras peticiones”, fueron las declaraciones de uno de los involucrados.

Dicha persona también indicó que pedirán apoyo a otros pueblos para que al lugar acuda personal del gobierno. “Queremos obras, no queremos violencia”, finalizó el mensaje de un hombre vestido con una camisa color azul registrado y compartido por el medio Pulso Informativo Guerrero.

De acuerdo con los reportes, los habitantes piden la pavimentación de caminos que unen a Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, lo cual ha sido solicitado desde hace varios años. Se calcula que en el lugar hay alrededor de 200 individuos.

Cabe recordar que apenas el pasado fine de semana varios pueblos de la sierra de San Miguel Totolapan hicieron un levantamiento en armas con el objetivo de defender su territorio del grupo criminal la Familia Michoacana, la prensa local indica que los habitantes han mantenido fuertes enfrentamientos con miembros de la organización delictiva.

En Guerreo también hubo un levantamiento en armas en contra de la Familia Michoacana (Foto: Twitter/@lezam_saavedra)

En una asamblea ocurrida el 23 de marzo los habitantes de la zona pidieron que llegaran elementos de la Guardia Nacional y del Ejército pero no efectivos de la Policía Municipal, debido a que aparentemente estarían ayudando al avance del grupo delictivo, según compartió uno de los comisarios que estuvo presente en la asamblea.

“Vamos a defender a nuestras familias, a nuestras cosechas, a nuestro ganado, y vamos a responder, al presidente (Andrés Manuel López) Obrador le decimos que votamos por él y lo defendemos, no tenemos nada contra él, pero también que responda por nosotros, ya le mandamos hartos oficios a la gobernadora y nada más no nos hace caso, entonces no nos queda más que defendernos”, compartió un comisionado que fue entrevistado por el medio El Sur de Acapulco.

Apenas el pasado 20 de marzo fueron hallados dos cuerpos sin vida de dos personas en Guerrero, posteriormente se informó que cerca de las víctimas estaba un mensaje amenazante con las letra de la Familia Michoacana, así como el dibujo de un pez y una fresa, en posible alusión a los jefes de la organización.

En la cartulina se mencionó al grupo Los Tlacos, rivales de la Familia Michoacana (Foto: Twitter/@All_Source_News)

Esto les va pasar a todos los que apoyen a los put*s Tlacos, vamos por ti “Wero”. Att FM”, decía la cartulina fosforescente abandonada junto a las victimas. Según reportó la prensa local, las ejecuciones habrían sucedido frente a la abuela de los jóvenes que fueron identificados como Félix de 21 años y su primo Alberto de 22. Debido a lo anterior la mujer presentó un cuadro de crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser atendida.