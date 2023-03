Pueblos de la sierra de Guerrero se levantaron en armas contra La Familia Michoacana

A member of security forces stands guard outside the facade of the town hall with several shots on wall, after a fight between rival gangs left several dead, in San Miguel Totolapan, state of Guerrero, Mexico October 6, 2022. REUTERS/Lenin Ocampo NO RESALES. NO ARCHIVES

Al menos 40 pueblos de la sierra de San Miguel Totolapan, Guerrero, se levantaron en armas para defender su territorio contra el avance de La Familia Michoacana que quiere controlar la zona de Tierra Caliente.

De acuerdo con medios locales, los pobladores de San Miguel Totolapan mantienen fuertes enfrentamientos con los integrantes del cártel que, según los habitantes, pretenden tomar los pueblos “con ayuda de las autoridades estatales”.

El Sur de Acapulco informó que la comunidad tuvo una asamblea el 23 de marzo en donde estuvieron presentes 40 comisarios y al menos 200 pobladores de los ejidos de Linda Vista, Coronillas y la Ciénega de Puerto Alegre.

29 muertos ha dejado la ofensiva de la #familiamichoacana en el corredor de Filo de Coronillas en San Miguel Totolapan #Guerrero, donde 40 comunidades exigen a @lopezobrador_ que no permita más desplazados por esra #Guerra pic.twitter.com/dZyKud8Vav — Jesús SaavedraLezama (@lezam_saavedra) March 24, 2023

Los habitantes solicitaron al gobierno federal que lleguen a la comunidad elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional para mantener la tranquilidad en la zona.

Uno de los comisarios que estuvo en la asamblea, según El Sur de Acapulco, señaló que ellos no quieren que llegue la Policía Estatal porque tienen conocimiento que son los que “están ayudando” al avance del grupo criminal por la zona colindante con el municipio Arcelia.

Agregó que antes los delincuentes “respetaban los códigos, pero ahora la estatal fue la que rompió todos (...) entonces no sabemos si la gobernadora (Evelyn Salgado) conocer lo que está pasando en su estado”.

Los pobladores, que se reunieron en Piedra Concha, también denunciaron que no tienen ni luz ni internet en las dos semanas que llevan de enfrentando a La Familia Michoacana.

El edificio del Palacio de Gobierno y las calles de San Miguel Totolapan muestran las huellas del brutal ataque. (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

De acuerdo con su versión, hasta el momento han matado a 29 sicarios del grupo criminal que pretende avanzar a la comunidad de Las Tunas y El Querengue, sin embargo, al “menos mil pobladores de la zona” se encuentran defendiendo desde los cerros.

“Vamos a defender a nuestras familias, a nuestras cosechas, a nuestro ganado, y vamos a responder, al presidente (Andrés Manuel López) Obrador le decimos que votamos por él y lo defendemos, no tenemos nada contra él, pero también que responda por nosotros, ya le mandamos hartos oficios a la gobernadora y nada más no nos hace caso, entonces no nos queda más que defendernos”, señaló un comisario de la comunidad de Lindavista que recabó El Sur de Acapulco.

Las localidades que se levantaron en armas, son: Santa María de Las Flores, El Rial, Los Cajones, Los Bancos, San Rafael, Las Mesas, Pericotepec, El Querengue, Las Tunas, Encinos, Huerta Vieja, El Aguaje, San Nicolás del Oro, Jimotla, Dos Caminos, San Miguelito, Laguna Seca, San Bartolo, San Jerónimo, Ayolotla y Hacienda Vieja.

Los pobladores piden al presidente López Obrador envíe elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional Foto: Cuartoscuro

Además de La Palmada, Nancintla, Petlacala, Linda Vista, Ventanas, El Escombro, Plan Verde, Lumbreras, Pandoloma, Toro Muerto, La Gallina, Chichalaco, Laureles, Lomillos, Casas Quemadas, Las Hebillas, San Pedro, Encono Amarillo, Las Conchitas, entre otras.

En octubre del 2022, el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda junto con su padre y otros 16 personas fueron asesinados por un grupo criminal en la cabecera municipal.

Por su parte, la periodista Alina Navarrete Fernández reportó que en el municipio de Coyuca de Catalán, también en Guerrero, pobladores de Los Puertos solicitaron la instalación de una base de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) debido a que a principios de marzo recibieron amenazas para que abandonen la comunidad.

En esa comunidad, la Sedena abatió a Orbelín Hernández Peñaloza, alias El Gordo, identificado como el presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Coyuca de Catalán y en Ciudad Altamirano.

De acuerdo con medios locales, El Gordo era jefe de sicarios de Jhonny Hurtado Olascoaga, alias El Pez y de su hermano José, alias El Fresa, jefes del grupo criminal.

Durante el enfrentamiento en la zona serrana de Guerrero, se reportó dos militares y cinco sicarios fallecieron. Entre las víctimas mortales se cree que estaban dos de los hijos de Oberlin Hernández.