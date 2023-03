La Pompis y Medio Metro se unen contra Sonido Pirata

El Medio Metro Original y La Pompis planean una colaboración [Instagram/lapompisoficial]

La disputa entre Sonido Pirata y sus ex colaboradores continúa, ahora José Eduardo, Medio Metro y Pau Jasso, la Pompis se unirán para intentar dar batalla a Julián Ramírez. Todo esto gestado tras su separación por problemas de pagos y diversas declaraciones que han dado atacándose.

El Medio Metro original había dado a conocer que se encontraba en colaboración con La Pompis, mediante una imagen en Twitter en donde no se daban detalles de lo que iban a realizar, pidiendo a sus seguidores estar atentos. Fue mediante una publicación en Instagram que Pau Jasso presentó a su nueva compañera, La Media Pompa, el nuevo personaje de José Eduardo.

Esta podría ser una indicación de que darán show en conjunto, en donde bailarán y aprovecharan el nuevo personaje de Medio Metro para promocionarse, hasta el momento no se conoce más al respecto. “La Pompis bien fifi en su barrio, con Media pompa, su nueva sister”, se lee en la descripción de la publicación hecha por la cuenta oficial de Pau Jasso, acompañada de una imagen de ella en Tepito, en la que fue sobre puesto José Eduardo con un vestido y peluca rojos.

Los seguidores de la famosa bailarina dejaron en evidencia que no están de acuerdo con la colaboración que planea realizar, ya que siguen consideran que Medio Metro traicionó a Sonido Pirata. “Ni deberías juntarte con ese cuate. “Tú solita rifas más”, “¿Y ese nombre de ‘Media Pompa’ también lo va a registrar”, “En lo que acabó el medio judas” y “Ya ni media dignidad tiene”, son algunos de los comentarios con los que reaccionaron los internautas.

Los personajes ya había evidenciado que se encontraban juntos aunque apenas anunciaron a La Media Pompa [Twitter/@mediometro_ofi]

La rivalidad entre Medio Metro y Sonido Pirata se retomó en días pasados luego de que José Eduardo subiera al escenario en donde se presentaba el sonidero de Julián Ramírez para intentar saludarlo. Sin embargo, el titular de Sonido Pirata se negó al saludo, incluso prefirió voltearse para no tener que ver a su ex colaborador.

Julián Ramírez explicó los motivos por los que evitó el saludo de Medio Metro, catalogando la situación como una burla por parte de él, luego de las declaraciones que ha realizado en su contra. Esto provocó que José Eduardo también emitiera su postura sobre lo acontecido, aunque lo hizo estallando contra su ex jefe, ha quien señaló de abusivo por no pagarle a la gente que trabaja durante sus shows.

El pleito entre Pirata y Medio Metro

A finales de 2022 y principios de 2023, trajeron consigo el descubrimiento del particular personaje de Medio Metro, quien empezó a ganar popularidad a raíz de que se hicieran virales videos en donde se le veían haciendo pasos llamativos como el maniquí o el pingüino, durante las presentaciones de Sonido Pirata, quien acompañaba los pasos de baile de José Eduardo con la voz característica del sonidero.

Sin embargo, durante el mes de febrero se anunció que dejarían de colaborar juntos, manejando en un principio que se trataba de una cuestión en donde solo buscaban crecer por separado. Pero fue José Eduardo quien después aclaró que tomó la decisión de hacerse a un lado debido a la mala paga que recibía por parte de Julián Ramírez luego de cada presentación.

Julián Ramírez, dueño de Sonido Pirata ignoró el saludo de su ex colaborador durante un evento en Puebla [Archivo]

Tras su salida, Sonido Pirata integró un nuevo colaborador a quien también le puso el sobrenombre de Medio Metro, además de colocar a otros personajes como La Pompis. Nuevamente la polémica se haría presente cuando Paulina Jasso publicó unas capturas de pantalla con las que denunciaba que tampoco recibía buena bonificación económica por su participación durante los eventos, razón por la que también decidió abandonar al sonidero.

Ahora tanto Medio Metro como La Pompis, buscarán no quedar en el olvido como lo han señalado los internautas, quienes consideran que deben su popularidad a Julián Ramírez, ya que de acuerdo con los comentarios que han emitido era la voz del sonidero la que le daba esa característica especial a los bailes.