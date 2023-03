Qué está pasando con el Sonido Pirata: además del Medio Metro, otra famosa integrante dijo adiós

Sonido Pirata dio a conocer a los integrantes oficiales de su equipo (Facebook/Sonido pirata)

Luego del boom viral que experimentó en TikTok junto con el personaje conocido como Medio Metro, el Sonido Pirata continúa en la opinión pública. En las noticias más recientes se dio a conocer la salida de dos de sus integrantes más icónicos. No obstante, la persona que abandonó la agrupación junto con el nuevo Medio Metro habría evidenciado la falta de pagos de Julián Ramírez, voz oficial del proyecto.

Te puede interesar: Tacharon a Medio Metro de misógino tras llamar “solapadora” a Yuya por acusaciones de abuso sexual contra Siddhartha

Por medio de las redes sociales oficiales del Sonido Pirata fue difundido el cartel oficial con los integrantes del staff que acompañará a Ramírez en sus presentaciones. A diferencia del nutrido grupo que lucía sus mejores pasos hace algunos meses, en la imagen publicada el 10 de marzo de 2023 solamente fueron incluidos los tres bailarines conocidos como El Bocho, La Cholondrina y La Pequeña Nicol.

En ese sentido, Paulina Jasso, conocida con el alias de La Pompis, así como el nuevo Medio Metro dejaron de ser considerados como parte del grupo principal. A pesar del anuncio, Julián Ramírez aclaró que las colaboraciones con el bailarín de talla pequeña seguirán adelante, aunque su contratación ya no se realizará en conjunto con el Sonido Pirata.

"La Pompis" y "Medio Metro" quedaron fuera del equipo (Facebook)

“Equipo pirata (únicos integrantes) No más. Medio Metro sólo en ocasiones nos verán colaborar o trabajar con él. Para contratarlo a él es un trato directo con RichardTV”, escribió el propietario del sonido junto a la imagen donde apareció posando junto con La Cholondrina, La Pequeña Nicol y El Bocho.

Te puede interesar: La Changa protagonizará un baile de sonideros en el Zócalo

Quien descartó totalmente su colaboración a futuro con el resto del grupo fue la actriz y bailarina Paulina Jasso. Por medio de sus redes sociales oficiales, La Pompis aprovechó para anunciar, el mismo día de la difusión del cartel, que “muchas cosas van a cambiar” y reafirmó su desvinculación definitiva del grupo liderado por Julián Ramírez con la finalidad de no quedar mal ante sus seguidores.

“Quiero aclararle a mi público que yo no tengo nada que ver con las contrataciones de sonido Pirata, que si les quedan mal que si no les contesta yo no tengo nada que ver ya que mis contrataciones son individuales, por la misma razón que no me gustan los problemas. Soy una chica muy seria con mi público ya que por ustedes somos lo que somos y no me gusta fallarle a nadie, por la misma razón le informó a mi público”, escribió.

Jasso dio a conocer su separación del Sonido Pirata (Facebook)

De igual forma, por medio de sus historias de Instagram, la bailarina habría difundido información que respaldaría los motivos por los que José Eduardo Rodríguez se separó de la agrupación. Y es que, de acuerdo con sus declaraciones, Ramírez no pagaría en tiempo y forma los salarios de sus colaboradores, además de asignarles excesiva carga de trabajo con las presentaciones.

Te puede interesar: Morena propuso nueva iniciativa para la despenalización del aborto

La situación fue aprovechada por José Eduardo Rodríguez para sustentar los argumentos que llegó a dar sobre el pago injusto que habría recibido cuando saltó a la fama con el Sonido Pirata. En primera instancia, evidenció un supuesto chat de WhatsApp de Jasso con otro miembro del grupo que, en apariencia, le advierte no unirse al equipo del primer Medio Metro.

El Medio Metro que saltó a la fama en las redes sociales aprovechó las separaciones para sustentar los argumentos que brindó tras su salida (Twitter)

“Ahí está Paula Jasso La Pompis confirmando que Julián Ramírez El Pirata (paga) $800 por evento. Lástima que el Bocho y Cholondrina no abran los ojos de que el Pirata y su hija se están hinchando de billetes”, escribió en su cuenta de Twitter @MedioMetro_OF.

Por otro lado, se refirió al cartel donde se dio a conocer a los miembros oficiales del staff. En esa ocasión aseguró que el personaje que lo sustituyó en la agrupación se cansó de recibir “los $2000 que le da por evento mientras ese Pirata se queda con más de 10 mil”. De igual forma envió un mensaje a sus excompañeros, a quienes les dijo que “aquí tienen las puertas abiertas”.