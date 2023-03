Sonido Pirata aclaró por qué rechazó saludo del Medio Metro durante una presentación

Sonido Pirata y Medio Metro ya hablaron sobre el episodio que vivieron durante un evento sonidero en Puebla. [Archivo]

El Sonido Pirata y Medio Metro se volvieron a reencontrar luego de su separación en enero, esto durante un evento de sonideros en San Juan Tianguismanalco, Puebla. Aunque al final, las cosas se tornaron un poco incomodas cuando Julián Ramírez ignoró el saludo de su ex colaborador.

Los usurarios de redes sociales hicieron tendencia el tenso momento que vivieron José Eduardo Rodríguez Sandallo conocido como Medio Metro y Julián Ramírez, dueño del Sonido Pirata, quienes hasta inicios de 2023 hacían una dupla que se hizo viral. Sin embargo, diferencias económicas terminaron por separarlos para que cada quien continuara con su propio camino.

El también llamado Medio Metro malo intentó saludos a su ex jefe, subiendo hasta la cabina en donde él se encontraba realizando su trabajo durante un evento sonidero. Pero luego de que el titular de Sonido Pirata se percatará de su presencia, optó por darle la espalda e ignorar por completo a José Eduardo y la gente que lo acompañaba.

Ante lo ocurrido, Julián Ramírez ya se pronunció al respecto, llamando a la situación como una burla por parte de quien en algún momento fue su compañero de trabajo. “Nadie sabía, de repente ahí se acercó. Yo pienso que era como una burla, primero te ofende y luego se acerca como si nada pasara”, declaró el titular de Sonido Pirata durante una entrevista que le realizaron en un programa de radio para Stereo Max 98.1 FM.

Sonido Pirata ignoró a Medio Metro quien subió a saludarlo en un evento sonidero

Confirmando que sí se volteó para ignorar a Medio Metro, dando importancia a las personas que se encontraban detrás de él y que querían un saludo del mítico sonidero. “No sé cómo lo tomaron, pero en realidad yo pienso que estaba mal, era como una burla”, puntualizó Julián Ramírez sobre la reacción de su ex colaborador luego de ser ignorado.

Aunque José Eduardo también habló de lo sucedido en su redes sociales, dando su versión de la historia en donde incluso señalo que no fue el público quien lo bajó del escenario. Mediante un hilo de Twitter, el famoso bailarín mencionó que fue Dulce Gipsy y Badabum los que tuvieron la idea de reunirlo nuevamente con su ex jefe, algo a lo que el accedió sin detallar el motivo de su decisión.

“Dulce le estaba tratando de hablar a Julián pero él no quiso, incluso puso a una persona frente a ella para que no se acercara, diciendo que estaba ocupado”, agregó en uno de sus tuits el conocido Medio Metro. Detallando que el titular de Sonido Pirata no quería verlos, por lo que le pidió a su manager que se fueran de ahí.

El conocido Medio Metro despotricó contra su ex jefe, Julián Ramírez. (Captura de pantalla)

El bailarín mencionó que la situación no le había importado, sin embargo sobre el final de su hilo descargó varios comentarios negativos en contra de quien en algún momento fue su dupla de trabajo. “Pero en fin Julián, por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos yo no te he quemado”, finalizó el creador de El paso del Maniquí.

Señalando que los personajes que acompañan a Sonido Pirata son los encargados de levantar sus shows, pese a que el titular del Sonidero no les pague lo justo como sucedió con él, a quien acusó de abusivo.

Los internautas se han manifestado al respecto, mencionando que la actitud que tomó la voz del sonidero fue la mejor, ya que Medio Metro solo buscaba tener protagonismo y no ofrecer una disculpa sincera. También evidenciaron que en caso de que su intensión solo fuera la de saludar, no hubiera descargado comentarios negativos contra su ex jefe, Julián Ramírez.