Ya se dejó claro que “ofende a México”: AMLO, sobre intervención de Ejército de EEUU

El presidente López Obrador dijo que durante su reunión con 12 legisladores de EEUU en Palacio Nacional ya no se habló de la iniciativa para que su Ejército intervenga en México

Las continuas reuniones del presidente Andrés Manuel López Obrador con legisladores de Estados Unidos dieron resultados, aclarando que no se buscaba la intervención del Ejército de aquel país en México para combatir a los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo.

En su mañanera desde el estado de Chiapas, el presidente López Obrador dijo que los dichos que legisladores realizaron en semanas anteriores quedaron atrás, pues estas declaraciones fueron realizadas por congresistas “politiqueros, que piensan que con eso pueden obtener votos en Estados Unidos”.

El presidente afirmó que daurante su reunión con los 12 legisladores, principalmente senadores, tanto republicanos como demócratas en en Palacio Nacional, ya no se ahbló de estas propuestas porque ya se dejó claro que esas iniciativas “ofenden a México”.

“Ya no lo hicieron (hablar de la iniciativa), por respeto, porque ya quedó claro que eso no lo aceptamos y que el que mencione eso ofende a México, ofende nuestra independencia como país soberano que somos. Ayer no se trató de ese asunto”, dijo el presidente.

El presidente informó que se trataron varios temas con respeto mutuo (Twitter/@lopezobrador_)

Sin embargo, el presidente Lopez Obrador no ha abandonado su discurso en torno a que el fentanilo no se produce en México, sino que es procedente de Asia. Todo ello, pese a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha informado en distintas ocasiones sobre el desmantelamiento de laboratorios, principalmente en estados del norte del país.

“Se les aclara de que México no produce el fentanilo, este es un químico que se introduce de Asia, que llega a México para ser transportado a Estados Unidos, pero también llega de manera directa a Estados Unidos y llega a Canadá”, dijo.

Aseguró que el trabajo de México, el cual ha realizado con la Secretaría de Marina y la Sedena, es decomisar fentanilo. “Han habido muchos decomisos. Como nunca se había hecho”, dijo el mandatario.

Explicó que durante su reunión de este domingo con legisladores, el ambiente fue respetuoso y se llegaron a acuerdos para seguir con el trabajo conjunto con respeto a las soberanías de ambos países.

(Presidencia)

Aseguró que derivado de esta reunión hay un “marco de entendimiento” para cooperación en temas de seguridad, aunque se establecieron normas para que “no puedan introducirse agentes” de Estados Unidos a México, sin que se tenga conocimiento de ello.

El tabasqueño dijo que esta práctica era común anteriormente, pues enterraban a México “sin pedir permiso y se metían hasta la cocina”, dando órdenes y conduciendo las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad de nuestro país.

Pero los temas en materia de seguridad no fueron los únicos que se tocaron, sino que también se habló sobre migración y cooperación para el desarrollo.

Aunque en un inicio el presidente López Obrador no dio mucha información sobre lo que se abordó en esta reunión con legisladores estadounidenses, se pudo ver que la comitiva mexicana estuvo conformada por los secretarios de Defensa Nacional y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, aunque también estuvieron presentes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Desde Washington, Marcelo Ebrard inició una campaña en defensa de México (Foto: Gobierno de México)

Así como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; de Economía, Raquel Buenrostro; de Energía, Rocío Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero.

Al salir de esta reunión, fue Ebrard Casaubón quien dijo que en la intervención de los legisladores de Estados Unidos no fue perceptible un respaldo hacia la iniciativa que proponía que el Ejército estadounidense interviniera en México para combatir a los cárteles y frenar el tráfico de fentanilo.

“Nadie de ellos lo planteó, al contrario, nos dijeron que querían cooperación, colaboración y trabajo duro conjunto”, dijo Marcelo Ebrard en inmediaciones de Palacio Nacional.