AMLO condenó ‘quema de Norma Piña’ en su mitin, pero lo atribuyó a “los conservadores”

Reunión con legisladores de EEUU

Respecto a dicha controversia, el tabasqueño afirmó que el Partido Republicano habría cesado de la propuesta por una eventual introducción del ejército estadounidense en México para el combate al narcotráfico: “Ya no lo hicieron por respeto. Quedó claro que no lo aceptamos”, señaló aunque dijo que la polémica iniciativa no se abordó en la reunión.