Myriam y Toñita olvidaron sus diferencias y se unieron para defender a Yuridia ante comentarios de Pati Chapoy

Myriam Montemayor y Toñita participaron en la primera generación de "La Academia", mentiras que Yuridia brilló en la cuarta edición. (Fotos Instagram)

Pati Chapoy, Pedrito Sola, Daniel Bisogno y otros conductores de Ventaneando continúan envueltos en controversia por una serie de comentarios que lanzaron hace aproximadamente 18 años en contra de Yuridia, una reconocida cantante mexicana que saltó a la fama cuando participó en la cuarta generación de La Academia.

Entre versiones encontradas, disculpas y un pronunciamiento por parte de un organismo gubernamental, dos exparticipantes de la primera generación del reality de canto recurrieron a sus redes sociales para defender a su colega y arremeter en contra del programa de espectáculos de TV Azteca. Se trata de Myriam Montemayor y Toñita, quienes olvidaron sus diferencias para respaldar a Yuridia.

Los fans de la cantante recuperaron fragmentos de "Ventaneando" donde también se lanzaron comentarios despectivos en su contra. (Foto: Instagram/@masterchefmx)

La primera en pronunciarse al respecto fue la intérprete de Así no te amará jamás. A través de su cuenta de Twitter compartió un video tipo collage donde se recopilaron varios fragmentos de opiniones vertidas por los presentadores de Ventaneando en su contra. De esta manera, mostró que no solamente Yuridia enfrentó comentarios despectivos, también otras exparticipantes como ella.

“Es odiosa, Pati”, dijo Pedrito Sola en alguna ocasión. “Hemos tenido la información de muy buena fuente de que Myriam ha llegado a perder los estribos, incluso, ha hecho cosas muy reprobables a causa de su temperamento incontenible, así que yo creo que si tiene que hacer un autoexamen de conciencia y ubicarse en el lugar en el que tiene que estar para poder seguir triunfando”, mencionó Atala Sarmiento.

La ganadora de la primera generación de La Academia agregó: “El derecho a la libertad de expresión no respalda las expresiones que conllevan a la violencia, el límite de las acciones libres es justo donde comienzas a afectar negativamente a las personas, el ejercicio de cualquier derecho siempre debe de venir acompañado de responsabilidades”.

Sus fans aplaudieron que alzara la voz en redes sociales para respaldar a Yuridia y le externaron muestras de cariño. Fue precisamente en dicha sección donde Myriam agregó:

“El que calla otorga, la violencia en redes también debería ser restringida y sancionada (...) una cosa es libertad de expresión y otra el libertinaje. Es un problema generalizado y no exclusivo, yo hablo con base a mi experiencia personal y profesional, no es ninguna novedad!!! tú también no seas parte del problema, si no de la solución”.

Toñita se divorció del padre de su hija, a 17 años de relación (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, hizo lo propio a través de sus historias de Instagram. Para comenzar, mencionó que tiene una buena relación con la intérprete de Amigos no, por favor: “Me cae muy bien Yuridia, la admiro bastante”. Después puso sobre la mesa las declaraciones de Pati Chapoy que revivieron el escándalo:

“De todo lo que está pasando en Ventaneando, de Pati Chapoy. Según ellos, ella está molesta porque la llamaron gorda, pero es como si todo el mundo les dijéramos a los de Ventaneando que son viejitos decrépitos“, dijo.

El video está disponible en YouTube pese a la polémica. (Foto Instagram: @goldenescorpion)

Tu (Yuridia) mi hermosa eres una chingon*, créeme que vales un ching* como mujer y como persona, mis respetos (...) Y no, no estás gorda, estás preciosa, cantas ching*n, así que manda a la fregada a todo el mundo, todo aquel que te quiera decir un peyorativo. Usted es grande por naturaleza.

Asimismo, Toñita invitó a todos sus seguidores de redes sociales a evitar usar términos como “gorda”, “india”, “prieta”, “negra”, etc. para referirse a cualquier persona porque no saben el daño que pueden causar.

También aprovechó la ocasión para contar que cuando estaba atravesando por un momento complicado en su carrera como solista recibió un gran apoyo de Yuridia, pues la ganadora del segundo lugar de la cuarta generación de La Academia rechazó hacer un álbum que estaba originalmente programado para ella porque: “No ese disco no me toca ni me corresponde”.