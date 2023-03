Christian Estrada pidió a Ferka que lo deje ver a su hijo

Christian Estrada invitó a Ferka a hacer una reflexión (Instagram/@ferq_k/@estradac11)

El modelo y actor Christian Estrada fue invitado al programa estadunidense ¡Siéntese quien pueda!, el pasado 15 de marzo, en donde reveló la situación por la que pasa tras la polémica que protagonizó con su ex pareja, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka.

En dicho programa, Estrada rompió el silencio para señalar que no ha podido ver a su hijo desde que se suscitó el pleito con Ferka, a quien pidió de hacer una reflexión sobre la situación, pues el bienestar de el menor estaba en juego al no poder estar con su padre.

Así lo señaló el actor, quien indicó que, a diferencia de lo que Ferka ha señalado, él no es un padre ausente y sus deseos son poder estar con su hijo.



“Piensa en el niño, no pienses en ti (...) yo soy su padre, no soy un padre ausente, soy un padre presente. Lo único que necesito es que me lo permitas serlo y llegar a un acuerdo los dos. Todo por el bien del niño”, destacó el actor en sus declaraciones.

Sin embargo, la ex bailarina de Las estrellas bailan en hoy estalló en redes sociales ante las comentarios de su ex pareja, a quien acusó de mentir sobre sus responsabilidades, pues, contrario a lo que él indicaba, Christian no ha respondido con sus obligaciones de manutención.

Y es que la también actriz reveló que el abogado de su ex pareja le habría propuesto un acuerdo para recibir 5 mil pesos como manutención, una cantidad que no cubriría ni la colegiatura del menor. De esta manera Ferka demitió el rumor sobre que ella habría exigido 4 mil dólares (80 mil pesos) como mensualidad, que, de acuerdo con Estrada, sería utilizado para pagar sus “vacaciones”.

“Eso 4 mil dólares de que se hablan son una sarta de mentiras muchos menos para mis cosas, yo soy una mujer que trabaja y siempre he sido económicamente independiente desde hace muchos años, yo tengo mi casa en la cual vivió, yo tengo mi camioneta en cual manejó, yo tengo todas mis cosas de las cuales también utilizó mi bienestar y mi estabilidad económica”, sotuvo la ex participante del programa matutino en su cuenta de Instagram.

El abogado de Christian quería un acuerdo son Ferka para pagar 5 mi pesos

Además, Ferka destacó que ella nunca le habría pedido dinero durante toda su relación, sobre todo después de tener a su hijo, la cual duro dos años solamente.

“Mi gente jamás me mantuvo, jamás me pagó las vacaciones, o sea de risa para que se eche estos comentarios”

Además, durante sus declaraciones, Ferka recordó la estresante situación que vivió cuando supuestamente su ex pareja trató de secuestrar a su hijo, momento que desde entonces Christian Estrado no ha intentado ver al menor.

La bailarina confesó que contrario a lo que Christian indicaba, él no se ha atrevido a buscar a su hijo, quien recientemente se enfermó de gravedad y el actor nunca se enteró.

“El también desapareció, él no ha intentado acercarse, preguntar por su hijo (...) para pedir derechos, también hay que cumplir con obligaciones”, destacó María Fernanda.

Christian Estrada recibió apoyo de conductores en emisión norteamericana

Esta situación ha puesto a la ex participante de Las estrellas bailan en hoy en una controversia, pues lamentó que su ex pareja este de constantemente hablando de los problemas que enfrentan. En este sentido, Ferka lamentó que el programa estadunidense “se haya prestado” para hacer de las declaraciones de Christian un “show”.

“Sí me da risa todo este teatrito que se armó. Este programa le da este espacio para que él hable del dolor que no puede dormir a partir de que vio una publicación. A mí de verdad no me interesa si está o no está es totalmente libre de hacer lo quiera como yo”