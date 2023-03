Marcelo Ebrard escribió su autobiografía y contó por qué quiere ser presidente

En la contraportada se puede leer que explicará por qué quiere ser presidente

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que el próximo lunes 20 de marzo presentará su nuevo libro titulado El Camino de México, en donde contará cuál y por qué tiene el deseo de ser candidato a la Presidencia de la República por la Cuarta Transformación en las elecciones del 2024.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario compartió un video en donde dejó ver la portada, el índice y la contraportada de su autobiografía política. Asimismo, mientras iba pasando las páginas, el canciller indicó que el texto se dividirá en su pasado, su presente y un análisis de su futuro próximo.

Aunque no explicó en qué lugar presentará su libro ni la hora, detalló que en los próximos días dará más información; sin embargo, puntualizó que se encuentra “muy contento” porque verá la luz un proyecto en el que llevaba algún tiempo trabajando y que quiere compartir con la ciudadanía.

El canciller presentará su nuevo libro (Twitter/@m_ebrard)

“Están ustedes viendo el primer ejemplar, estoy aquí en la oficina, que me llega del libro que escribí, que es prácticamente mi vida: el ayer, al ahora y lo que sigue. Entonces, pues aquí está, es para compartirles quién soy, qué pienso, de dónde vengo, qué quiero hacer. Entonces pues muy contento con esto, aquí en la oficina de la Secretaría, se va a presentar el libro ya el próximo lunes, ahí les informo, va a estar interesante”, refirió Ebrard mientras daba a conocer el material físico.

Como se mencionó, el titular de la SRE dejó ver la contraportada del texto, en donde se profundiza más de qué tratará el texto y, en primer lugar, se pudo leer que éste estará escrito en primera persona y buscará contar cómo ha sido su carrera en la función pública por más de 40 años.

Aunado a lo anterior, contiene claramente la razón por la cual busca ser el titular del Ejecutivo Federal, pues según se pudo leer, su objetivo es que el país alcance su máximo potencial.

“Escribí este libro para contar en primera persona quién es Marcelo Ebrard, el hombre, el político y el funcionario público que lleva 40 años de trayectoria. Quiero ser presidente de México, sí. Porque mi ambición es que el país alcance al fin su máximo potencial”

El canciller compartió lo que dice su contraportada (Twitter/@m_ebrard)

Posteriormente, en el texto refirió que cuenta con la capacidad y la experiencia “que ningún otro político posee” para aprovechar la oportunidad que se le presenta al país para lograr finalmente éste crezca en desarrollo, a la par de reducir la pobreza y, finalmente, se pueda establecer una sociedad de bienestar y prosperidad.

“A mis 63 años soy un hombre resuelto y honesto. Toda mi vida me he preparado para este rol, el más importante del país, aprendiendo, trabajando y dando resultado en cada uno de los cargos públicos que he asumido desde los 22 años a la fecha”, continúa el texto.

Asimismo, puntualizó en reiteradas ocasiones que, a través del libro, buscará que la ciudadanía lo conozca de primera mano, especialmente su historia personal, por lo que vio la realización de dicho texto como un ejercicio de transparencia que “es necesaria”, así como de honestidad ya que aseveró que para él siguen siendo valores que hay que defender a cualquier costo.

“Creo en México, creo en cada uno de los mexicanos y sé que, con los incentivos y apoyos necesarios, nuevamente podemos lograr ser protagonista y hacedores de grandes metas. Este libro es mi argumento: quién soy, lo que sé hacer, lo que hice, lo que logré y lo de lo que estoy convencido que podemos alcanzar como nación. Este libro es mi voz”, concluyó.