Qué pasó con Marion Reimers y la supuesta pelea por la Champions League

Marions Reimers (Foto: Instagram/@lareimers)

La más reciente jornada de la Champions League despertó inquietud entre el público pues Marion Reimers, habitual narradora de TNT Sports, no estuvo en la cobertura del juego Liverpool vs Real Madrid, el cual era el partido estelar de esta semana del torneo, y narró el juego de Frankfurt vs Napoli.

Aunque en redes sociales algunos internautas celebraron la ausencia de la narradora —porque siempre han criticado su estilo—, se filtró a la prensa una columna de opinión en la que revelaron los supuestos motivos por los cuales la periodista deportiva no estuvo en la narración del partido con Ricardo Munguía, y que en su lugar estuvieron Pepe del Bosque y Majo González.

(Twitter/ @tntsportsmex)

Fue el periodista Miguel Arizpe quien filtró cómo habría sido la programación de la televisora para la Champions League, según detalló a La Reimers, como también es conocida, “le enojó” que fuera desplazada por su compañera Majo González y arremetió contra su compañera.

Sin mostrar pruebas del hecho, la columna de opinión provocó que en redes sociales los televidentes cuestionaran la calidad periodística de la narradora deportiva. Hasta ese momento la televisora no había mostrado su postura, pero se vio obligada a hacerlo.

Marion Reimers (Foto: Instagram@lareimers)

Tal panorama provocó que la propia televisora sacara un comunicado oficial en el que rechazó la información que se filtró. Así lo redactó:

“Tras la aparición de una columna en redes sociales, en la que se señala que existió un conflicto al interior del equipo a partir de la designación de partidos para la transmisión de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, aclaramos que dichas declaraciones son totalmente falsas”.

Tal hecho orilló a la propia periodista a subir un video en redes sociales en los que rechazó todos los señalamientos en su contra.

“Se los voy a decir con profunda claridad, admiro profundamente a Majo González, me parece una extraordinaria narradora y es una mujer que va en un acceso muy importante”

Bajo esa narrativa, la ex colaboradora de Fox Sports aclaró las dudas en torno a los papeles que tienen ambas en la cadena de TNT Sports —única televisora que transmite la Champions League en México—“Majo no hace lo mismo de yo para quien hable de narrar; Majo narra y yo analizo”, sentenció.

“Dejen de querernos enfrentar, ese es el asunto aquí, lograr este cuento de que hay una mujer mejor que otra, de que mujeres juntas ni difuntas. Es más, as mí me encantaría que podamos transmitir un partido juntas; es ahí donde quisiera dejar de dar cabida a que hay una ‘una mujer buena y una mala’”