Marion Reimers acusó de campaña en su contra: “He sido víctima de acoso”

Foto: Instagram/@lareimers

En el marco del Día Internacional de Mujer, la renombrada periodista deportiva, Marion Reimers expuso un discurso en pro del movimiento que se celebra el 8 de marzo de cada año desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahí la conductora reconoció que desde su irrupción en los medios ha existido una campaña en su contra, aún más desde su llegada a TNT Sports.

Desde los estrados de las Naciones Unidas, Reimers reiteró que una constante en las redes sociales en México es el “acoso en línea”, aunado a ello, enfatizó que nadie sabe lo que sufre una persona, pues al ser violentadas es de forma privada por el uso del celular.

“He sido víctima de acoso en línea por mucho tiempo, hay campañas pagadas (en mi contra) y no soy la única mujer que sufre esto en México y en todo el mundo. Las redes sociales son lugares muy solitarios. No hay sitio más íntimo que tu teléfono, ¿cierto? Y, sin embargo, probablemente no lo sea dependiendo de cómo funcione su seguridad”, inició.

Marion Reimers acusó de campaña pública en cu contra (ONU Mujeres México/Twitter)

“Nos despertamos y vemos el teléfono, al acostarnos también lo vemos. El problema radica en que parece que nadie sabe lo que te pasa porque la única que está leyendo el acoso probablemente seas tú”, agregó.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 36.7% de las mujeres han sido víctimas de ciberacoso durante el 2022. Es por ello que la comunicadora mexicana detalló su sentir respecto a los ataques constantes que recibe en las redes, los cuales van más allá de solo externar el gusto o disgusto que se tiene respecto a su trabajo.

“Si tuviera que definirlo, diría que se siente como morir por mil cuchilladas. Se siente como si no hubiera nadie para ayudarte porque han surgido tantos panoramas al respecto que necesitamos ponernos al día muy rápido. Tenemos que entender que esto no solo es alguien que te diga que eres mala en tu trabajo, esto lleva a las personas a pensamientos suicidas, empuja a la gente hacia la autocensura”, evocó.

Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

Para finalizar, la también embajadora de la Buena Voluntad de las Naciones Unidas expuso algunas estadísticas respecto al papel de la mujer en el ámbito del periodismo deportivo, desde cualquier posición como reporteras, analistas, narradoras o conductoras.

“Cuando tomas en cuenta que el 75% de las mujeres periodistas han sido víctimas de acoso digital, esto está directamente entrelazo con la forma en que hablamos de problemas de la esfera pública y en cómo se entienden las democracias, con la forma en que las voces de las mujeres se están tomando en cuenta”, remató.

Desde su llegada los medios masivos, Remiers se convirtió en símbolo del movimiento feminista en México. Dentro de las pantallas deportivas ha dejado un legado para las futuras generaciones, en 2019 se convirtió en la primera mujer en narrar una Champions League.

La periodista deportiva Marion Reimers habla durante una entrevista con Efe, el 22 de octubre de 2021, en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez

Entre otros eventos importantes, ha cubierto Juegos Olímpicos, Panamericanos, Copa América y Mundiales, entonces, su bagaje la convierte en una voz autorizada dentro de los deportes.

Por otra parte, ha sido una las principales personas que han estimulado la promoción de la Liga MX Femenil en los medios de comunicación. De hecho, el canal donde ella labora posee los derechos televisivos para transmitir una gran cantidad de partidos de la liga profesional femenil, entre ellos, la final del campeonato.

Además, es una figura feminista muy relevante en el ámbito del periodismo deportivo. Es fundadora de la ONG Versus México, cuyo objetivo es fomentar debates sobre estereotipos de género, clase y raza que se reproducen en los medios mexicanos y así mejorar los contenidos e impulsar la conciencia social.