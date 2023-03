Los mejores memes de Franco Escamilla por su “cancelación” en redes

Internautas pidieron "cancelar" al comediante por uno de sus chistes que critican a las mujeres

Uno de los comediantes y standoperos mexicanos más reconocidos y virales de la actualidad se trata de Franco Escamilla. En días recientes el también youtuber realizó un chiste que fue calificado como misógino y machista.

Te puede interesar: Internautas pidieron “cancelar” a Franco Escamilla por hacer un chiste contra las mujeres

Su comentario para hacer reír a su público se basó en las “necesidades básicas” de hombre, las cuales las resumió con comer, tener relaciones sexuales y querer un poco de silencio, así que dejó estas tareas en las mujeres, por lo que sugirió que la relación ideal se basa en silencio, cocinar y servir para satisfacer necesidades sexuales de hombre.

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

De inmediato aquel chiste se viralizó y pidieron la “cancelación” del comediante, pero no solo eso, ya que en redes sociales se compartieron una serie de memes en torno al polémico comentario que realizó el originario de Cuautla, Morelos.

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Debido a que no es la primera vez que Franco es “cancelado” por comentarios machistas o misóginos, en redes se viralizaron memes burlándose de la creatividad del comediante para hacer su trabajo.

Te puede interesar: Franco Escamilla estalló contra usuarios que lo tacharon de misógino tras chiste: “Vatos queda bien”

En cuanto su video se viralizó, diversos internautas aseguraron que Franco Escamilla nunca ha dado risa, pese al éxito que ha tenido y las invitaciones que ha recibido a eventos —como al Vive Latino—, insistieron que cuando empezó en el stand up no daba risa sus comentarios.

“Imagínate ser la esposa de este Franco Escamilla y saber que al parecer solo le sirves para acostarte con él, hacer de comer y callarte”, “los panas cuando los batean por seguir los consejos de ligue de Franco Escamilla”, “¡no metas a Franco Escamilla en tus memes!”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Y es que, debido a que el chiste de Franco Escamilla polarizó opiniones, los memes que surgieron también dividieron al público, pero la mayoría insistió que las presentaciones del comediante no son graciosas.

Te puede interesar: Así fueron los mejores memes que dejó el anuncio de Galilea Montijo en “Hoy” sobre su separación

“Ustedes están muy jóvenes para saberlo pero en mis tiempos cuando Franco Escamilla empezó de comediante, tampoco daba risa” y “acabo de entender totalmente a mi amiga sobre el porqué le cae mal Franco Escamilla”, fueron otro de los comentarios que surgieron en redes.

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

¿Qué dijo Franco Escamilla sobre su cancelación?

Una vez que su chiste se hizo viral y estos comentarios trascendieron rápidamente en internet, usuarios de redes sociales arremetieron contra el famoso y le señalaron que su opinión estaba llena de machismo. Tras el escándalo, Franco Escamilla rompió el silencio durante su programa de Youtube llamado La mesa reñoña y aseguró que no le importaba todo lo que dijeran de él.

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

“Quiero ofrecer una disculpa a la put*... no, a Franco del pasado porque habíamos hecho una apuesta y perdí. Aposté a que jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos. Eso prometió Franco y fracasé, porque yo tenía un sueño. Yo decía: ‘De nada sirven las giras, los teatros, las reproducciones, los premios si no está contento Juan nadie’”, comenzó a decir.

Aunque durante el show, el comediante decidió no tocar el controversial tema, casi al final se tomo unos momentos para reflexionar sobre la situación, pero se limitó a agradecerle a sus seguidores por apoyarlo incondicionalmente.

Los mejores memes de Franco Escamilla y su cancelación (Captura Twitter)

“Yo agradezco a la raza que se pone la playera y brinca por mí en redes, no les contesto porque luego la raza contesta bien violenta y como les digo en el show, el odio genera odio. Yo estoy intentando hacer comedia, si eso a unas personas les genera odio ya es decisión de ellas”, destacó.

Asimismo, Escamilla especuló que posiblemente quienes lo atacaron en redes sociales sólo querían tener un poco de visualizaciones y se defendió al decir que él era mucho más popular que varios de aquellos que lo cuestionaron.