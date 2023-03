“Yo necesito una disculpa”: Adrián Marcelo amenazó con demandar a Lucha Libre AAA por agresión de Chessman

Adrián Marcelo amenazó a Triple AAA por agresión de Chessman (Infobae/@Twitter/@adrianmarcelo10)

La polémica en torno a Adrián Marcelo y el luchador mexicano, Chessman continúa, pues luego de darse a conocer la sanción que recibió el luchador por parte de Triple A, el conductor neoleonés se mostró inconforme con el “castigo” que le impusieron, es por ello, que este exigió una disculpa pública y de no recibirla amenazó con demandar a la exitosa empresa del pancracio nacional.

Fue durante una reciente emisión de su programa Adrián Marcelo presenta por Multimedios donde realizó una llamada telefónica a Darían Roldán, director general de Lucha Libre AAA, para externarle sus inconformidades tras ser agredido por Kevin Citlali Zamora, conocido así por su nombre de pila.

El también polémico creador de contenido comentó que no le importa que “lo cataloguen como un llorón”, él quiere una explicación coherente de lo que pasó, ya que él jamás agredió al luchador e hizo especial hincapié en que de no recibir una disculpa pública procedería legalmente en contra de la empresa fundada por Antonio Peña.

El luchador le propinó una cachetada al polémico conductor, quien buscó defenderse

“Yo necesito de entrada una disculpa, no de ti, yo contigo no tengo nada, sé que eres alguien con visión, sé que bien llevado la Triple A, a niveles que no nos imaginábamos… yo la que estoy esperando que me ofrezca es la del señor Chessman… yo necesito que este señor me ofrezca una disculpa y si no insisto, la demanda está redactada”, puntualizó.

“Ya tengo asesoría legal, en donde si ustedes no me dan una explicación de lo que pasó. Me vale que la gente me catalogue como un llorón. Yo jamás le he puesto un dedo encima a alguien, a un luchador, persona, lo que sea y si ustedes no me dan la explicación o si me la das ahorita y que sea coherente, yo voy a proceder legalmente”, agregó.

Tras el reclamo del creador de contenido, el mandamás de la Triple A aseguró que ya se le ofrecieron disculpas: “Teníamos un acuerdo para poder tener grabaciones… de parte de la AAA, como lo expresamos desde el primer momento, te pedimos una disculpa nosotros”.

El influencer estaba grabando para su sección de entrevistas "Radar"(Captura de pantalla/Twitter)

“Ya hablamos con Chessman, nunca habíamos tenido una situación de suspender a un luchador como se está haciendo en este momento… fuera de sí hubo una ofensa hacia su parte o no, no era la manera de comportarse, de eso me queda muy claro, pero la realidad es que no queremos tampoco entrar en una controversia mayor”, añadió.

Para concluir, Moreno Olvera compartió que su insistencia por una disculpa pública se da mayormente por la lesión de cervical que le fue provocada por Chessman.

“No quiero aquí empezar a amedrentarte. Yo no soy nadie para amenazarte, ni infundirte miedo. Yo tengo ya elaborado una demanda, está redactada y no es contra Chessman es contra la Triple A. Así que o me responden o me responden y una disculpa si te estoy elevando el tono, pero esta persona me dejó prácticamente una cervical inservible por tres días”, concluyó.

AAA sancionó a Chessman por agresión a Adrián Marcelo (Foto: Instagram/@uchalibreaaa)

¿Qué paso con Adrián Marcelo y Chessman?

Detrás del ring del The Worrld is a Vampire en el Foro Sol se acercó el conductor de televisión con su equipo para realizar entrevistas a los luchadores que participaron en el show, así que conversó con Chessman, quien estaba atendiendo al presentador. No obstante, en la entrevista que le efectuó, el peleador se enojó con Adrián Marcelo y le pegó un manotazo a la altura del cuello.

La acción pasó al tiempo que ambos hablaban, por lo que Marcelo no pudo defenderse ante la agresión. A pesar de que estaban grabando el momento, no se apreció qué fue lo que detonó la molestia del peleador de Lucha Libre AAA y desató un conato de bronca.