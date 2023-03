Lucha Libre AAA sancionó a Chessman por agresión a Adrián Marcelo

AAA sancionó a Chessman por agresión a Adrián Marcelo (Foto: Instagram/@uchalibreaaa)

Lucha Libre AAA dio a conocer que su luchador, Chessman fue suspendido tras haber golpeado al conductor y el youtuber regiomontano, Adrián Marcelo, el pasado sábado 4 de marzo en el evento The World is a Vampire, el cual se llevó a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

En su cuenta de Twitter, la conocida empresa del pancracio mexicano aseguró haber realizado una radiografía de los hechos entre Kevin Citlali Zamora, conocido así por su nombre de pila, y el presentador neoleonés. Motivo por el cual fue suspendido por dos semanas de “toda actividad luchística”.

“Tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el festival ‘The World is a Vampire’, hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman de toda actividad luchística por un periodo de 2 semanas. La sanción será efectiva desde el día de hoy”, señalaron.

Un día más tarde después del incidente, la empresa fundada por Antonio Peña reiteró que investigarían la conducta de su atleta en contra del polémico conductor de Multimedios: “Estamos al tanto del incidente entre Adrián Marcelo y Chessman en el festival ‘The World is a Vampire’. Revisaremos todos los detalles y daremos un anuncio con la postura oficial de Lucha Libre AAA World Wide”, indicaron.

Cabe apuntar que el comunicado de la AAA salió luego de que el propio influencer publicó un video en sus redes sociales en el que amenazó a la agencia de lucha libre de interponer una demanda si no tomaban alguna postura sobre lo sucedido. Marcelo explicó que no sabía por qué Chessman lo atacó de tal forma cuando ambos estaban en una entrevista.

“Solo quiero hacer esta historia y voy a arrobar a la Triple A, específicamente, le pregunto a Dorian si van a aclarar algo, si va a haber un comunicado porque si yo no veo ese p*do en los siguientes días, esta misma semana presento una demanda y sencillo”, arguyó.

El luchador le propinó una cachetada al polémico conductor, quien buscó defenderse

Por otra parte, en su publicación agregó que el golpe en el cuello le dolió bastante, pero que no quería que la situación quedara solo en un hecho viral, por lo que insistió en asegurar que merece una respuesta a lo sucedido. Justificó que la agresión que recibió fue sin un motivo claro, por lo que señaló que las pruebas están con todos los videos que se difundieron en redes sociales.

“Hay muchos elementos, ahí se ve claramente lo que hace, hay muchos elementos como para que proceda y nada más exijo una explicación ¿qué va a pasar? Al menos quiero escuchar por parte del director de la Triple A una explicación de qué carajos pasó con ese señor Chessman y por qué me hizo eso”, remató.

Después de mantener el hermetismo y previo al comunicado de la suspensión de AAA en contra de su colaborador en el pancracio mexicano, Adrián Marcelo publicó un video en su canal de YouTube donde relató cómo fue su encuentro con Chessman.

El influencer estaba grabando para su sección de entrevistas "Radar"(Captura de pantalla/Twitter)

De acuerdo con su testimonio, su presencia en el Foro Sol de la Ciudad de México tenía como objetivo principal entrevistar al personaje conocido como Míster Iguana, a quien catalogó como uno de sus amigos en el medio; no obstante, antes decidió platicar con el atleta originario del Estado de México.

“Le digo ¿Qué pedo? ¿No te programaron o qué?, pero no era con intención (de ofenderlo) y desde ahí sentí una barrera de él (...), pero todavía no sentía que eso estaba escalando”, contó.

¿Qué paso con Adrián Marcelo y Chessman?

Detrás del ring del The Worrld is a Vampire en el Foro Sol se acercó el conductor de televisión con su equipo para realizar entrevistas a los luchadores que participaron en el show, así que conversó con Chessman, quien estaba atendiendo al presentador. No obstante, en la entrevista que le realizó, el peleador se enojó con Adrián Marcelo y le pegó un manotazo a la altura del cuello.

La acción pasó al tiempo que ambos hablaban, por lo que Marcelo no pudo defenderse ante la agresión. A pesar de que estaban grabando el momento, no se apreció qué fue lo que detonó la molestia del peleador de la Triple A y desató un conato de bronca.