Juez federal otorgó amparo a Mario Aburto tras acusar a la FGR de “omisiones” en su caso

Mario Aburto está preso desde 1994 acusado del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio (Infobae México)

El juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Antonio González García, otorgó un amparo a favor de Mario Aburto Martínez, quien acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de omisión por no haber investigado la supuesta tortura de la que habría sido víctima durante su detención en 1994 tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, excandidata a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Te puede interesar: “Palacio Nacional sólo buscaba ganar a la mala Tamaulipas”: Marko Cortés sobre amparo a Cabeza de Vaca

En la petición que mandó Aburto, éste acusó que existieron presuntas omisiones —es decir, actos de tortura, tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes, así como delitos vinculados cometidos en su perjuicio— por parte de la Fiscalía en su caso, por lo que exigió que su nombre sea inscrito al Registro Nacional del Delito de Tortura; no obstante, la autoridad no hizo público en su acuerdo los efectos de su resolución.

Asimismo, el acusado demandó que, en su caso, la Fiscalía presuntamente no ha cumplido con las obligaciones generales en materia de combate a la tortura derivado de los tratados internacionales que ha firmado y ratificado México.

Te puede interesar: Las primeras repercusiones del Plan B y la corrupción en el Poder Judicial, el resumen de la mañanera

No sólo protestó contra la FGR, sino también contra la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos por también “ser omiso” para supervisar que la Fiscalía de Investigación del Delito de Tortura sea la que se encuentre a cargo de su caso.

Mario Aburto fue detenido en 1994 (ARCHIVO/ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Conviene recordar que fue el pasado 10 de febrero cuando trascendió que la Fiscalía General de la República habría reabierto el caso, debido a que se solicitó la declaración de los abogados Xavier Alfonso Carvajal Machado y Marco Antonio Mackliz Mercado, quienes fueron parte de la defensa del imputado durante las investigaciones que se realizaron tras el magnicidio.

Te puede interesar: FGR solicitó nueva orden de aprehensión contra García Luna

De acuerdo a lo que ellos mismos explicaron en entrevista con Milenio, aparte se habría citado a cuatro supuestos testigos más; sin embargo, revelaron que las preguntas habrían estado inclinadas a conocer información sobre Manlio Fabia Beltrones y el jefe de escoltas de Colosio Murrieta.

“Es un citatorio que se encuentra dentro de una investigación previa que fue formulada en contra de Mario Aburto Martínez el 23 de marzo de 1994 con motivo del asesinato de Colosio, pero no me explico por qué se trata de esta averiguación previa que están reabriendo y no una nueva investigación”, comentó en el espacio el litigante Carbajal Machado.

Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana, Baja California (Jovanni Pérez/Infobae)

Información en desarrollo...