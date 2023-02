Beltrones reapareció junto Alito Moreno, en medio de una presunta indagatoria de la FGR

El presidente nacional del PRI se reunió con los gobernadores del PRI, así como el exdirigente nacional (Twitter/@alitomorenoc)

El exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, reapareció junto a Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del tricolor, así como los gobernadores de Durango y Coahuila, Esteban Villegas y Miguel Ángel Riquelme Solís, respectivamente, en medio de una presunta investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue mediante las redes sociales del exgobernador de Campeche que se dio a conocer el encuentro, a los cuales llamó como “tres grandes cuadros del priismo nacional”, en el cual se habrían comprometido a trabajar a favor de un mejor país, así como a fortalecer la convivencia interna del PRI, por lo que aseguró que seguirán avanzando a paso firme.

“Me reuní con tres grandes cuadros del priismo nacional y amigos de mil batallas; dos gobernadores de excelencia, @mrikelme y @EVillegasV, y el expresidente nacional @MFBeltrones. ¡En el PRI avanzamos a paso firme, unidos y comprometidos para seguir construyendo un México mejor!”, se pudo a leer ese lunes 13 de febrero.

Me reuní con tres grandes cuadros del priismo nacional y amigos de mil batallas; dos gobernadores de excelencia, @mrikelme y @EVillegasV, y el expresidente nacional @MFBeltrones. ¡En el PRI avanzamos a paso firme, unidos y comprometidos para seguir construyendo un México mejor! pic.twitter.com/7CMh8eXEe3 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 13, 2023

Ahí no se quedó su mensaje, sino que explicó que los cuatro personajes han hecho “camino al andar”, es decir, que nadie tiene el futuro escrito, sino que todos lo van realizando poco a poco, por lo que apuntó que el PRI se ha vuelto más fuerte con el pasar de los años, pese a los problemas que se han presentado.

Finalmente, apuntó que la unidad partidista se ha vuelto más solidaria y más atenta, ante lo cual sentenció que todos los priistas del país están ante el reto de escribir una nueva historia del partido, mismo que fue fundado en 1929.

“En la vida, como en la política, todos hacemos camino al andar. En el @PRI_Nacional hoy somos más fuertes, nuestra unidad institucional se vuelve más solidaria, más atenta. ¡Entre todos escribiremos la mejor historia de nuestro partido!”

Manlio Fabio Beltrones ha reaparecido intermitentemente desde que dejó el Senado en 2018 (Archivo)

Pese a que aparecieron dos de los tres actuales gobernadores del partido, fue sorpresivo el retorno de Beltrones al ojo público, días después de que los abogados Xavier Alfonso Carvajal Machado y Marco Antonio Mackliz Mercado, además de cuatro presuntos testigos de la FGR, dieron a conocer a Milenio que las preguntas, luego de la reapertura del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, se inclinaron en el papel del exgobernador de Sonora en los interrogatorios.

Y es que conviene recordar que el magnicidio está siendo nuevamente investigado, luego de que se consideró que el presunto asesino, Mario Aburto Martínez, habría sido víctima de supuesta tortura durante su aprehensión en las Procuraduria General de la República (PGR) en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California.

Los dos litigantes que fungieron como defensores dieron a conocer que acudieron miércoles y viernes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar sobre los hechos que acontecieron en 1994; sin embargo, apuntaron una incomodidad con el proceso debido a que el alegato se encuentra en la investigación previa 2080/94 y no en una nueva.

El caso de Luis Donaldo Colosio estaría nuevamente siendo investigado (Jovanni Pérez/Infobae)

“En un citatorio que se encuentra dentro de una averiguación que formulada en contra de Mario Aburto Martínez el 23 de marzo de 1994 con motivo del asesinato de Colosio, pero no me explico por qué se trata de esta averiguación previa que están reabriendo y no una nueva investigación”, expresó el abogado Carvajal Machado.

Debido a que las preguntas se estaban declinando sobre Beltrones y el jefe de escoltas de Colosio, el litigante apuntó a que se podría tratar de una distracción fabricada por el gobierno “con el ánimo de buscar cómo encontrar responsables de gobiernos anteriores, quiere involucrar personas que hayan incidido en el caso”.

“Querían sacar información no precisamente sobre lo que atañe que es la supuesta tortura que sufrió Mario Aburto, sino de pretender buscar algo más de carácter político y sacar a flote alguna responsabilidad en algunos funcionarios”, dio a conocer la periodista Laura Sánchez como parte de una declaración de un supuesto testigos.

Por su parte, Mackliz Mercado apuntó que el asesinato de Colosio “ya es un caso cerrado”, debido a que se argumentó que existían los elementos suficientes para declararlo así.