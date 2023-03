Juan Soler y Maki Moguilevsky: los comentarios transfobicos que ha emitido la expareja de famosos

El conductor aseveró que no le gustan los amores modernos y las mujeres que tienen lo "suyito" de nacimiento.

Aunque desde el año 2018 Juan Soler y Maki Moguilevsky ya no son esposos, fuertes señalamientos en redes sociales los han vuelto a unir. Luego de que el actor emitiera comentarios transfobicos en uno de los matutinos más vistos a nivel nacional, internautas han revivido el tropiezo que tuvo la presentadora en Cuéntamelo Ya un año atrás.

Te puede interesar: Señalaron a Juan Soler por comentarios transfóbicos en “Sale el Sol”

Los famosos argentinos que han consolidado sus carreras artísticas en México fueron duramente criticados luego de que durante una reciente emisión del programa Sale El Sol, él le contestó a Ana María Alvado que la característica común que han tenido todas sus parejas ha sido que son “mujeres que tengan lo suyito desde el nacimiento”.

En el juego Confesiones de Amor la ex colaboradora de Maxine Woodside inició el tema sin esperar la controversial respuesta: “Se parecen en el género, son todas mujeres. Esos amores modernos, eso de que mujeres con pene no me gustan” aseveró el conductor entre risas de sus compañeros.

Te puede interesar: Danna Paola y Manelyk se destaparon como invitadas de Drag Race México

Aunque el actor se encuentra en una relación con Paulina Mercado, más de uno ha retomado su ex matrimonio con Maki Moguilevsky, pues la presentadora en enero del 2022 incidido en la transfobia en el popular espacio de Televisa que comparte con Cynthia Urías, Roxana Castellanos, Vielka Valenzuela y Odalys Ramírez.

Los famosos argentinos se divorciaron en el año 2018 (Foto: Instagram/@makyta_itsok)

Roberto Romano estaba siendo entrevistado por las conductoras cuando le preguntó Moguilevsky al actor qué haría si dentro de un encuentro íntimo su pareja le confesara que era una mujer trans creando una atmósfera bastante incómoda para los televidentes y con algunos estigmas sobre lo que usuarios de redes sociales calificaron “lo que es o no es ser una mujer de verdad”:

Te puede interesar: Un famoso actor sería el tercero en discordia entre Tania Rincón y Daniel Pérez, según internautas

“Qué pasaría si por fin nos entregamos ‘al amor’ y entre toda la pasión te digo ‘Oye antes de ser Lucía era Luciano’, ¿qué me dirías?” a lo que Romano contestó: “No, no, no. Te diría que afortunadamente no me ha pasado, la verdad”. La conductora remató: “Es difícil, hoy en día es tan difícil darse cuenta. Yo a veces veo así y digo ‘qué guapa mujer’ y no, es hombre”.

Aunque en esta ocasión lo dicho por su ex esposo no ha trascendido como ocurrió con ella, integrantes de la comunidad LGBT+ buscan que sí suceda, pues en ambos casos los comentarios fueron emitidos en un horario familiar a nivel nacional, argumento por el que expresan que no tener una “consecuencia” fomenta el estigma que se tiene de las mujeres trans.

Elenco de Cuéntamelo Ya hace comentarios transfobicos Video: Cuéntamelo Ya/Las Estrellas

“Hoy ya no se presentó en Sale El Sol y eso está bien pero debe tener una consecuencia más fuerte que el simple hecho de solo no asistir”. “Las autoridades deben multar al conductor o al programa porque no es posible que en pleno siglo XXI existan tarados como este que pueden salir a fomentar los estereotipos que existen sobre los hombres y mujeres trans”. “Pues serán ex esposos pero los sigue uniendo su transfobia”. “Ella lo sufrió incluso por el hecho de ser mujer, así que esperamos que él también lo viva y no quede como una cuestión de género”, expresaron internautas.

Comunidad LGBT+ busca que CONAPRED intervenga en “Sale El Sol”

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación asistió con representantes a la emisión del 21 de enero del 2022 al programa Cuéntamelo Ya para hablar de la importancia de erradicar los estigmas, acciones y expresiones que reproducen la discriminación hacia las personas trans. En ese momento, el órgano utilizó su cuenta oficial de Twitter para emitir un mensaje sobre su participación en el programa de Televisa:

Participación de (Foto: Twitter/@CONAPRED_CDMX)

“Es muy importante conversar, vivimos dentro de una sociedad que todavía es racista, sexista, homofóbica; es muy importante la empatía y la mente crítica para destruir nuestros prejuicios y entender los contextos de las personas trans antes de hacer un comentario”, mencionó Geraldina González de la Vega, presidenta del CONAPRED en la Ciudad de México.

Ahora, la comunidad LGBT+ busca lo mismo para Juan Soler, el matutino Sale El Sol y la empresa de telecomunicaciones Imagen Televisión, tal y como pasó con su ex esposa Maki Moguilevsky.