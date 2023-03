El ahuahuete de Paseo de la Reforma se secó a meses de haber llegado a CDMX

El ahuehuete nunca se pudo recuperar de su deterioro FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El árbol de ahuehuete que había sido plantado en la Glorieta de la Palma se secó. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) anunció que pronto se tendrán datos sobre su destino.

Apenas hace unas semanas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Claudia Sheinbaum había admitido que la salud del árbol era bastante crítica, y que su situación estaba siendo analizada por expertos de la Universidad de Chapingo.

Desde su llegada a la ciudad, 9 meses atrás, el ahuehuete comenzó a perder vitalidad. En un principio, todavía conservaba sus hojas de color amarillo; sin embargo, hoy en día, el árbol luce completamente seco y sus hojas se han caído.

Hace algunos meses, un automóvil tuvo un accidente y subió a la glorieta donde está plantado el árbol, afectando seriamente su vitalidad. La SEDEMA informó que ésta era una de las razones más importantes que habían contribuido al deterioro del ahuehuete.

El árbol ahuehuete plantado en la Glorieta de la Palma se secó después de algunos meses FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Durante su plantación se habían seguido protocolos exactos y métodos para que todo resultara bien. El ahuehuete, que medía 12 metros de alto y tenía 20 años de edad, fue donado por un vivero de Nuevo León.

Cuando llegó, el árbol lucía sano, fuerte, y su estancia en la glorieta de Paseo de la Reforma se auguraba larga. Reemplazaba a la palmera y se decía que estaría 2000 años allí; sin embargo, esto no ha sido así y se espera que pronto se de información sobre su reemplazo.

No se sabe aún si el árbol será sometido a algún tratamiento para rescatarlo o si su vida es tan crítica que será desechado, pero lo que es seguro es que ya no formará parte de la Ciudad de México y que, muy probablemente, otro árbol lo reemplazará.

Vecinos de la zona, así como comerciantes que tienen vista al ahuehuete de Paseo de la Reforma, han sido testigos de su deterioro, muchos de ellos diciendo que su reemplazo es inevitable.

Claudia Sheinbaum y Ahuehuete de Paseo de la Reforma Foto: CUARTOSCURO / Twitter @Claudiashein

Otra de las razones por la que fracasó la permanencia del árbol fue la presencia de un hongo. Esto hizo que su cuerpo se agrietara y sus ramas empezaran a lucir caídas. Según expertos, desde la llegada del ahuehuete a la Ciudad de México, hace 8 meses, había sido sometido a situaciones de estrés que habrían ocasionado su deterioro.

Usuarios de internet han manifestado su opinión en sus redes sociales, lamentando el hecho. Algunos dijeron cosas como: “El idiotismo no conoce límites, todo para quedar bien con la autoridad en turno. Cualquier jardinero, que no botánico ni biólogo, sabría que allí no puede sobrevivir un Ahuehuete. Pero ¿Cómo hacerles entender a semejantes ignorantes, necios y soberbios?”

En su momento, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum había dicho que el ahuehuete significaba la lucha por la justicia y la paz.

Choque en la Glorieta del ahuehuete en Reforma. (Foto: Twitter @Enlace247)

El ahuehuete, de 10 toneladas de peso, también representaba la necesidad de proteger los recursos naturales y la riqueza natural de la Ciudad de México y del país, según Claudia Sheinbaum.

En su inauguración, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum dijo “Damos la bienvenida a este ejemplar de Ahuehuete, elegido por las ciudadanas y los ciudadanos para formar parte de nuestro paisaje urbano, para reforzar nuestra identidad como mexicanas y mexicanos, como habitantes de la Ciudad de México”.

En su momento, La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México había dicho que como parte de su proceso de adaptación y como respuesta al trasplante, el árbol presentaría amarillamiento en su follaje y mudaría de hojas. También, que perdería entre un 30 y 40 por ciento de sus follaje.

Esto por supuesto ocurrió, pero su mejora nunca apareció. Se estimaba que el ahuehuete alcanzaría la altura de 40 metros al final de su vida.