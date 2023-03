UNAM lamentó amparo de Yasmín Esquivel; agotará recursos para emitir dictamen sobre plagio

(Twitter/UNAM/@YasminEsquivel)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a través de un comunicado que impugnará la resolución emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa en relación con el caso de la investigación por parte de la institución sobre el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel.

La máxima casa de estudios lamentó la decisión de la jueza y manifestó que harán uso de los medios que la ley otorga para cumplir con su función constitucional.

Así mismo, lamentó que esta situación pueda retrasar la emisión de un dictamen del Comité Universitario de Ética (CUÉTICA)en torno al caso de apropiación indebida de textos.

También, informó que el Comité ha llevado a cabo un trabajo respetando a los exalumnos involucrados, y que está a punto de finalizarlo. Sin embargo, también manifestaron que respetarán y acatarán lo que ordena el Poder Judicial Federal, y que por tanto se abstendrán de emitir su dictamen técnico académico.

(foto: Azucena Uresti/Twitter)

Cerraron el comunicado diciendo que confiaban que las instancias judiciales comprenderán la naturaleza académica de las funciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los órganos que la conforman, incluyendo el Comité Universitario de Ética.

En el comunicado que la UNAM compartió en sus redes pudieron leerse comentarios que lamentaban la situación. “Quien pega primero pega dos veces. Lamentable que la presunta plagiaria por partida doble les lleve la delantera”, dijo un usuario.

También, en redes se dijo “Pues que el Comité Universitario de Ética de la UNAM realice un proyecto de dictamen, pero no lo vote y por lo tanto no lo apruebe. Así, técnicamente, no estaría dictada la resolución final”.

Recientemente, la Anáhuac comunicó que ante el presunto plagio de tesis doctoral por parte de la ministra Yasmín Esquivel, su reglamento interno les imposibilitaba actuar, pues luego de tres años del “visto bueno” por parte de sus sinodales y profesores involucrados, era imposible cuestionar una tesis.

También, argumentaron que por aquellas épocas no tenían la tecnología que fuera capaz de detectar plagios, pero que en la actualidad sí contaban con ella.