Santiago Creel respondió a Monreal y mostró el Plan B firmado

El presidente de la Cámara de Diputados explicó por qué demoró en firmar el Plan B de AMLO

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, respondió a los señalamientos que lanzó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, sobre la falta de su firma para que se publicara el Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que anunció que ya firmó.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) mostró su rúbrica en el documento; sin embargo, justificó su atraso en el procedimiento legislativa debido a que presumiblemente los oficios tenía errores de técnica constitucional provenientes de la Cámara Alta, es decir, que se eliminaron varios párrafos más.

“Quiero mostrarles que ya está suscrito y firmado para que de inmediato se envíe al ejecutivo, una vez que se tenga la firma del presidente del Senado y, de inmediato, pase al Ejecutivo para que de inmediato publique. El documento se suscribió hoy en la mañana, ¿por qué? Hubo errores de técnica constitucional por parte de la colegisladora, seguramente fueron errores involuntarios, pero fueron errores”, explicó este martes 28 de febrero.

El presidente de la Mesa Directiva presentó el documento del Plan B firmado (Cámara de Diputados)

El panista profundizó sobre lo dicho y explicó que, supuestamente, el Senado no solo eliminó el artículo 12 concerniente a la vida eterna de los partidos políticos, sino que también se habrían modificado párrafos que ya no se podían cambiar.

Debido a lo anterior, Creel Miranda dio a conocer que convocó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, al cual instó a convocar a todos los coordinadores parlamentarios para que se resolviera la situación, misma que quedó lista hasta este martes.

Pese a lo anterior, el diputado mandó un mensaje a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y les pidió que “no se apuren, no se preocupen”, pues adelantó que en su momentos presentará algunas acciones de inconstitucionalidad para que los integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le den atención prioritaria al asunto.

Finalmente, Santiago Creel detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuenta con 30 días para publicar el Plan B y advirtió que, en caso de que no sea puesto el tema en el DOF, lo harán en la Cámara de Diputados, pues sentenció que el mandatario no puede frenar el proceso legislativo.

El presidente de la Jucopo del Senado señaló que no se trata de un inclumplimiento del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados

Las palabras del panista se dieron horas después de que Monreal Ávila, aprovechando el tiempo con los medios de comunicación en las instalaciones del Paseo de la Reforma, instara a Creel a firmar el documento con el fin de que se hiciera oficial el Plan B.

“Respetuosamente le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que ya firme, junto con su secretario, porque el proyecto todavía, hasta ayer, no se había enviado para su publicación”

De acuerdo al también coordinador de la bancada del partido guinda en la Cámara Alta, el documento fue remitido a San Lázaro desde el pasado miércoles, por lo que recordó al diputado que el proceso concluye hasta que el documento también sea firmado por el mandatario mexicano y, posteriormente, se publique en el Diario Oficial de la Federación.

“En el caso del Senado, desde el miércoles se envió a la Cámara de Diputados para obtener la firma él (Santiago Creel) y del secretario; enviarse al ejecutivo para su publicación. Aún no nos firma y aún no se envía ese documento, por eso es que no se ha publicado”, fueron las palabras que mencionó el morenista.

Pese a lo anterior, el senador Gustavo Madero Muñoz desmintió a Monreal Ávila y sentenció que Creel Miranda ya había firmado y no tendría por qué hacerlo.