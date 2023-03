Quiénes son Yadira Alarcón y Rafael Luna, los nuevos comisionados que el Senado eligió para el INAI

Su nuevo puesto fue designado por el senado (Foro Jurídico/Rafael Luna)

El Senado de la República designó a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que el organismo autónomo constitucional ya no se encuentra en riesgo de desaparecer.

En la sesión de este miércoles 1° de marzo el pleno de la Cámara Alta emitió un total de 105 votos, por lo que con 78 a favor de Alarcón Márquez y 74 para Rafael Luna Alviso fueron nombrados como parte del organismo encargado de hacer de acceso público la información que concierne al Estado mexicano.

Sin embargo, la designación no fue sencilla debido a que, aunque la propuesta obtuvo más de 70 votos a favor, los Partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) no firmaron el acuerdo; aunado a que los senadores Damián Zepeda (PAN), Xóchitl Gálvez (PAN) y César Cravioto (Morena) expresaron inconformidad con la integración de las candidaturas, especialmente con la de Luna Alviso al acusar que no aprobó los exámenes necesarios para el puesto.

El Senado designó a los dos nuevos comisionados del INAI (Twitter/@senadomexicano)

¿Quién es Ana Yadira Alarcón Márquez?

La nueva comisionada del INAI es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle; además cuenta con dos maestrías, la primera en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la segunda en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con dos doctorados. El primero en Derecho por la UNAM, mientras que otro más en la misma disciplina por la Universidad Ius Semper.

Uno de sus últimos cargos que desempeñó fue como consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, previamente fue la directora general adjunta de Apoyo Jurídico Institucional en la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, el INAI no le es ajeno, debido a que fue la titular de Responsabilidades y Quejas en el Órgano Interno de Control del entonces IFAI, además de secretaria técnica del pleno del INAI.

Asimismo, estuvo al frente del área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Fondo Nacional de Turismo. Previo a dicho cargo, se desempeñó como jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La nueva comisionada del INAI fue diputada suplente del PAN de 2012 a 2015 (Foro Jurídico)

Alarcón Márquez también tuvo experiencia profesional en el ámbito legislativo, pues fue secretaria técnica de las Comisiones de Gobernación, de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Asuntos Fronterizos del Norte en el Senado; incluso, fue diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), pero nunca tomó protesta.

En la publicación de Abogadas Influyentes, del Foro Jurídico, la litigante se describió a sí misma como una mujer que ha buscado la apertura de espacios para las mujeres en el Derecho, además de que reconoció que en los últimos 17 años la materia ha estado en constante cambio.

“Como mujer he participado en abrir la brecha en espacios de poder, con todas las complejidades que apareja ser madre y servidora pública; sin embargo, aún falta mucho por avanzar para garantizar la auténtica equidad de género”

¿Quién es Rafael Luna Alviso?

El nuevo comisionado fue cuestionado en el Senado (Rafael Luna Alviso)

Por su parte, la trayectoria de Luna Alviso fue cuestionada debido a que, presuntamente, no tiene experiencia en el ámbito de acceso a la información y protección de datos. Y es que el nuevo comisionado es licenciado en Derecho por la UNAM, institución donde obtuvo también la maestría y doctorado, así como una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo.

Mientras que del lado profesional inició su carrera como director jurídico de la Comisión Técnica para el Programa de Empleo Rural en la entonces Secretaría de Reforma Agraria; posteriormente, de acuerdo a su hoja de vida, ejerció libremente la profesión de 1989 a 2018, a la par de que inició su carrera en la academia como profesor de Derecho Constitucional.

Asimismo, de 2001 a 2003 fue diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), posteriormente del 2021 a la fecha se ha desempeñado como coordinador de la Comisión Técnica para el Programa de Empleo Rural del Senado de la República.