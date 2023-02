Elon Musk, el multimillonario que tiene 10 hijos con excéntricos nombres (Foto: Infobae)

A solo un día de que Elon Musk se posicionó en el primer lugar entre las personas más ricas del mundo, desbancando al francés Bernard Arnault que es dueño de la marca Louis Vuitton, según cálculos de Bloomberg, la confirmación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la llegada de Tesla a Nuevo León, ha generado que miles de internautas comenzaron a indagar más sobre su vida privada, dando con la sorpresa de que tiene 10 hijos con excéntricos nombres.

A la par, la vida sentimental del multimillonario ha quedado expuesta, pues aunque los primeros 5 fueron resultado de su primer matrimonio, la relación con el mundo del entretenimiento se dejó ver desde ese momento, pues la autora canadiense Justine Wilso, que es la mente detrás de la novela de fantasía contemporánea BloodAngel.

Tras contraer matrimonio en el año 2000, dieron la bienvenida a su hijo Nevada Alexander Musk dos años más tarde. Desafortunadamente, el bebé murió de síndrome de muerte súbita infantil, o SIDS, a las 10 semanas.

Elon Musk y su primer esposa, Justine Wilso (Foto: Archivo)

En un ensayo de Marie Claire que Justine escribió después de que ella y Elon se separaron, relató: “Nevada se fue a dormir una siesta, se colocó boca arriba como siempre y dejó de respirar. Cuando los paramédicos lo reanimaron, había estado privado de oxígeno durante tanto tiempo que tenía muerte cerebral”.

Pese a las dificultades, la ex pareja decidió recurrir a la fecundación in vitro (FIV) para hacer crecer a su familia. En abril de 2004, ella dio a luz a los gemelos Griffin y Xavier Musk. Aunque en el año 2022 el último presentó una solicitud legal para cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson, tomando el apellido de su madre para no tener relación con su multimillonario padre, algo que generó gran controversia y habría dejado entrever que no son muy unidos.

Los trillizos Kai, Saxon y Damian Musk

Con el mismo método, que ha cobrado gran popularidad en los últimos años, la ex pareja recurrió a ello para en el año 2006 darle la bienvenida a sus hijos trillizos que continuaron con la tradición de los nombres considerados “normales” y otros “extraños”. Tras el divorcio de Elon Musk y Justine Wilson en el año 2008, ambos comparten la custodia de los 5.

Elon Musk y Grimes

Elon Musk y Grimes terminaron su relación en el 2022 (Foto: Archivo)

Fue hace tres años cuando el cofundador de una compañía de fabricación de autos eléctricos, Tesla, y la polémica cantante canadiense decidieron compartir con el mundo el nombre de su hijo, generando una ola masiva de señalamientos debido a lo extravagante que era y lo inentendible que para más de uno era tan solo pronunciarlo.

Elon Musk y Grimes explicaron el nombre complejo de su bebé, quien nació en plena pandemia 2020 X AE A-XII Musk: “X” hace referencia a la “variable desconocida”, “Æ” es una variación “élfica” de las iniciales “AI” que significan “amor” y/o “Inteligencia artificial”. “A-12″ es el nombre del modelo que precedió al SR-71, el avión favorito de la pareja que es aficionada a la aviación. Sí, posiblemente sí es el nombre más excéntrico de esta lista.

En medio de rumores de separación, que más tarde se confirmaron, la cantante reveló en marzo del 2022 que ella y el fundador de SpaceX habían dado la bienvenida a su primera hija, Exa Dark Sideræl Musk. Le dieron el peculiar nombre después de que su otro hijo se llamara X.

Su más recientes gemelos

El multimillonario tiene en totral 10 hijos, actualmente REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

La directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, Shivon Zilis, se convirtió en la madre de los más recientes gemelos del multimillonario. Aunque se desconoce hasta la fecha el nombre de los menores, documentos judiciales obtenidos por Business Insider Musk y Zilis presentaron una petición para cambiar los nombres de los gemelos para “tener el apellido de su padre y contener el apellido de su madre como parte de su segundo nombre”.