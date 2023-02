“Rusia me está quitando mi hogar por segunda vez”: Khachatrian llegó a México tras ser desplazada por la guerra

Ucranianos en México (Foto arte: Jovani Perez/ Infobae México)

Khachatrian Marharyta, mujer de 28 años, fue desplazada debido a la invasión a Ucrania. Esta es la segunda ocasión que se ve forzada a abandonar su hogar, así lo narra en una entrevista para Infobae México a un año del inicio de la guerra.

Si bien actualmente reside en territorio mexicano, Khachatrian vivía en Járkov —una de las primeras ciudades que fueron atacadas— cuando el conflicto en Ucrania estalló.

Ella recuerda que días antes de que comenzaran los ataques, circulaban muchas noticias inquietantes, sin embargo la guerra representaba un posible escenario, más no una certeza.

El 21 de febrero de 2022, Vladimir Putin firmó decretos en los que Rusia reconocía a territorio ucraniano (ubicado en Donbás) como la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Acompañado de estás acciones, Putin emitió un discurso en el que acusó a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de intentar hacer uso de Ucrania como puesto militar.

Con la tensión en el aire (y al vivir tan cerca de la frontera) Marharyta, junto con amigos y colegas, optaron por comprar boletos de avión rumbo a Turquía como medida preventiva. Su vuelo estaba programado para el 26 de febrero, sin embargo, las bombas llegaron antes.

Así, el 24 de febrero, tropas rusas invadieron Ucrania, se reportaron bombardeos y la planta nuclear de Chernobyl fue capturada por Rusia.

“Estaba despierta cuando ocurrieron las explosiones. Ese día me sentía muy ansiosa y preocupada, veía mi reloj y me preguntaba cuando me iba a dormir. Esa noche le había pedido mi colega quedarme en su casa porque no me podía dormir sola en la mía teniendo esa ansiedad, (entonces) escuchamos las explosiones, nos asomamos a la ventana del balcón y vimos una explosión, en eso mi colega me dice: ‘hay que irnos”, recuerda.

Varios trabajadores de servicios de rescate entre los restos de un edificio seriamente dañado por un ataque ruso con misiles en Járkov, Ucrania, el 30 de enero de 2023. REUTERS/Yevhen Titov

Con el inicio de la invasión, salir de Járkov se convirtió en una odisea. Ni Khachatrian Marharyta ni su colega tenían carro, por lo que tardaron más de dos horas en encontrar a alguien que pudiera llevarlas a Lviv, demarcación ubicada al oeste de Ucrania, misma que se convirtió en puerta de salida para las personas desplazadas por la guerra por su cercanía con Polonia.

Tras un viaje de casi 36 horas, Khachatrian y compañía lograron arribar a su destino, una vez ahí, decidieron instalarse, sin embargo, su estadía fue breve ya que Lviv comenzó a ser bombardeada por las fuerzas rusas. A partir de ese momento, Khachatrian decidió salir de Ucrania rumbo a México, en donde ya se encontraban algunos de sus amigos.

A casi un año de su experiencia, Khachatrian aseguró que lo ocurrido en febrero del 2022 fue como volver a repetir lo que vivió en Crimea hace nueve años.

“Para mí es muy doloroso vivirlo por segunda vez. Rusia me está quitando mi hogar por segunda vez. Primero me quitaron Crimea, no podía viajar libremente a casa con mi familia, y ahora es Járkov”, narró.

Y es que la invasión que actualmente enfrenta Ucrania es uno de los puntos más álgidos de una larga historia marcada por el conflicto con Rusia. Entre los nodos de la guerra destaca lo ocurrido en 2014, año en el que el gobierno encabezado por Vladimir Putin invadió y anexó la península de Crimea, siendo una parte de ésta territorio de Ucrania.

Octubre de 2022, un misil ruso atacó la ciudad de Lviv. (Foto: REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Ello marcó un punto de inflexión entre ambas naciones y significó no solo el comienzo de una conflicto civil entre ucranianos y rebeldes prorruos, sino también la separación de familias, como es el caso de Khachatrian.

“Es muy doloroso porque crecí con mi mamá y mi hermano, también con mis abuelos, y crecí con el miedo de no volver a verlos, porque ya están viejitos”, aseguró. Es desde ahí de donde Khachatrian ha visto surgir un odio desmedido.

“Cada día se fortalece más el odio hacia Rusia, hacia la guerra que empezó, la cual quita a las personas lo más valioso que tiene: sus familiares, sus hogares, su salud, sus vidas. Yo creo que los ucrananos me entenderán perfectamente: el odio que tenemos hacia Rusia, hacia el gobierno ruso, es muy difícil de compararlo con algo, no estoy segura si había sentido algo así en mi vida antes, y espero jamas volverlo a sentir”.

Debido a la invasión, la ACNUR ha contabilizado que más de 8 millones de personas tuvieron que abandonar Ucrania y otras 5.3 millones se vieron desplazadas internamente.

Además, en estos 12 meses se han registrado 18 mil 606 millones 941 movimientos hacia afuera del país y 10 mil 297 millones 001 de ingresos al mismo territorio. De acuerdon con las autoridades estos ingresos pueden ser pendulares, al tratarse de personas que entran y salen en busca de recursos.