México tiene 82 yacimientos de litio y se encuentran en estos 18 estados

México cuenta con 82 yacimientos probados de litio en 18 estados (Foto: Reuters)

Ante la reciente confirmación de los yacimientos de litio en Puebla, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, señaló que se trata de la segunda entidad con más lugares geográficos con este mineral, con lo cual es señalado como un estado fundamental para la transición energética.

Durante una conferencia de prensa, el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) especificó este miércoles 22 de febrero que las regiones donde se encontraron los yacimientos son la de la sierra nororiental y de la mixteca. De acuerdo con la información proporcionada por Armenta Mier, el estado de Puebla cuenta con 12 yacimientos de litio dividido en ocho municipios; sin embargo, existe otro con mayor concentración de este mineral.

Y es que México cuenta con 82 yacimientos de litio repartido en 18 estados, donde Sonora concentra 13, Puebla 12, Oaxaca 9, Nuevo León 8, Durango 7, Chihuahua y Tamaulipas 5 cada uno, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas 3 cada uno y Chiapas, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Veracruz 1 a cada uno.

Fue en ese contexto que destacó la función que tendrá Litio para México, organismo descentralizado encargado de que hacer que este mineral sea de uso exclusivo para la nación. “Ya no van a ser empresas extranjeras las que hagan la exploración, ahora van a ser empresas mexicanas […] y (Litio para México) va a regular la inversión privada, nacional y extranjera, para su aprovechamiento”.

En este sentido, el legislador morenista recalcó que no se trata de crear un mecanismo nacionalista que no piensa en la Iniciativa Privada (IP), pues consideró que tanto las empresas nacionales como las extranjeras podrán sacar provecho del litio en México, pero subrayó que primero será el Estado quien se beneficie.

“Antes que las empresas nacionales y antes que las empresas extranjeras, deben ganar las y los mexicanos”

Cabe recordar que la agenda de la defensa del litio en México es un tema reiterado para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los promotores de la Cuarta Transformación (4T), pues, desde que el gobierno federal lanzó la Reforma Eléctrica, se vislumbraba que la administración actual procuraba “blindar” al litio de la injerencia privada y extranjera, esto para que no le ocurra lo mismo que la plata o al oro.

México nacionalizó el litio a partir del descubrimiento de múltiples yacimientos (Foto: Twitter / @LITIO_MX)

Y, aunque la Reforma Eléctrica no pasó en la Cámara de Diputados por no alcanzar la mayoría calificada (dos terceras partes) que necesitaba, inmediatamente lanzó la reforma a la ley minera para proteger al litio. Al respecto, se precisa que como esta segunda iniciativa no modificaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se podía aprobar con mayoría simple, algo que consiguió Morena y sus aliados (PT y PVEM) fácilmente.

Fue cuando se instruyó crear un organismo descentralizado dedicado a proteger el litio para que el Estado mexicano sea el principal beneficiario de este mineral que será determinante para la transición energética tanto en México como en el Mundo. Al respecto, la oposición señaló que se trata de la estatificación del litio, queriendo hacerlo ver como un acto negativo y un capricho de AMLO; sin embargo, con lo planteado por el presidente, se garantiza que, cuando inicie la explotación de dicho mineral, las y los mexicanos serán los principales beneficiados, pues ese dinero se quedará en las arcas del país para promover la gobernabilidad, la infraestructura y los servicios básicos.

De hecho, en julio de 2022, Alejandro Armenta señaló que con los yacimientos de litio en México se podría cubrir 4.5 veces la deuda externa de México, pues se calculó, en ese momento, que tiene un valor de 50 billones de pesos mexicanos (alrededor de USD 2.44 billones). Por lo que sostuvo que la creación de “AMLITIO”, mote con el que se refería a Litio para México, sería más benéfico para la república que dejarlo al libre mercado. Cabe recordar que este cálculo se hizo antes de que se descubrieran los yacimientos de Puebla.