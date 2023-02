Cuál es el narcocorrido dedicado al Chapo que cantó el alcalde de Jerez

Fuente: Especial

La violencia en Zacatecas no da tregua. Desde hace tiempo el estado vive una delicada crisis que incluye desaparecidos, asaltos armados a viviendas, incendios y enfretnamientos entre grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, en medio de la compleja situación que vive la entidad, surgió una polémica que tiene en el centro al alcalde de Jerez de García Salinas, un pueblo que se encuentra cerca de la frontera con Jalisco.

Humberto Salazar Contreras—integrante de Morena—fue captado en video cantando un narcocorrido dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán en conjunto con una banda durante un evento nocturno. La grabación se hizo viral rápidamente en redes sociales y despertó el enojo e indignación de cientos de usuarios ante la ola de violencia que atraviesa la entidad desde hace un tiempo atrás.

En el video se observa al funcionario interpretando una canción de la banda La Adictiva en donde se menciona al ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”. Este hecho supuestamente habría sido un día después de que varias aspirantes a reinas de la belleza renunciaran a participar en el certamen.

“Me retiro para mostrar empatía y respeto por lo que está pasando, que a muchas familias nos tiene mal (...) Un certamen de belleza no solo es ir a dar cara bonita, sino demostrar lo que es ser una reina completa, llena de valores (...) abandono con gusto el certamen, estoy aquí para alzar la voz por todos los que faltan”, expresó Diana Pereyra en su cuenta Facebook.

"El Chapo" Guzmán

Asimismo, el desfile de Carnaval, en el que iban a participar más de veinte organizaciones, también se canceló, de acuerdo con el Sol de Zacatecas. La banda musical “La Auténtica” se sumó a la protestas y anunció que no participaría en “La Jerezada”, una actividad relacionada con los toros.

Poco después de la controversia, el alcalde subió un video respuesta ante los ataques de la opinión pública, señalado que las grabaciones fueron subidas “con mala fé”, manchando la imagen de su municipio, y sobre todo ponía en riesgo la integridad de su familia.

Fue a través de su cuenta de Facebook que Humberto Salazar explicó que el material que ha sido replicado en redes sociales y en medios de comunicación fue grabado un año atrás en la comunidad de Tetillas, descartando así las acusaciones en su contra.

“Como representante de un gobierno no me puedo quedar callado ante las injurias de los adversarios políticos, esos que llevaron a la crisis de inseguridad y pobreza a nuestro amado Jerez. Que hoy nada aportan, pero distorsionan todo, critican y destruyen”, destacó el alcalde.

“La tambora sonaba, me gusta la música, pero no me sé las canciones, las desconozco. Mi vida como médico siempre ha sido transparente. Me duele darme cuenta de la podredumbre de algunos que se llaman políticos de carrera, esos que orquestan de las campañas negras, quienes se aprovechan de un puesto y de la gente”, sostuvo el edil.

“JGL”

El polémico tema ha sido señalado por ensalzar la figura del narcotraficante. (Especial)

La canción titulada “JGL” estuvo dentro del “Top 10″ como una de las canciones más escuchadas en México, “Top 50 General” en “Monitor Latino”, “Top 3 en Guatemala” y primer lugar en Honduras, Ecuador, Nicaragua.

La canción, como lo sugiere su título con las iniciales del narcotraficante, es una especie de dedicatoria al cofundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra cumpliendo sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

“Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos, es el jefe, lo es y lo era, gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena”, dice una parte de la canción. “Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente, esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe, uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván”.

“Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido, ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo, de la montaña llegan los cheques, y todos vienen firmados por JGL (...) Fue en La Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo, al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño, aquí manda el señor de La Tuna, así el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna”, concluye.

Para febrero de 2023 el video cuenta con más de 54 millones de reproducciones en YouTube.