AMLO reprochó omisiones en el juicio de Genaro García Luna: “vamos a ver si se está protegiendo a quiénes”

AMLO señaló que las declaraciones del juicio representan "oportunidades para ir a fondo". (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una serie de reproches por las supuestas omisiones durante el juicio contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna — cuya resolución continúa en proceso en la Corte de Brooklyn, Estados Unidos (EEUU).

AMLO analiza demandar a abogado de García Luna por daño moral El presidente informó la posibilidad de iniciar un litigio en contra del abogado que lo señaló por presuntos sobornos por parte de “El Rey” Zambada VER NOTA

Desde su tradicional mañanera, el Jefe del Ejecutivo Mexicano cuestionó la omisión del operativo Rápido y Furioso, en el que se permitió la entrada de armas a México para ser rastreadas y poder encontrar a los miembros de grupos delictivos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

“Me llamó la atención. ¿Cómo es que no entra lo de Rápido y Furioso? Si hay un expediente en EEUU de la entrada de armas por un convenio entre autoridades de EEUU y mexicanas”.

Así pues, y a pregunta expresa de la prensa, declaró que las revelaciones dadas a conocer en el proceso legal representa “la oportunidad de ir a fondo” en las investigaciones respecto a otros posibles implicados.

La respuesta de AMLO al abogado de García Luna y la preocupación por el consumo de drogas, los ejes de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles 15 de febrero VER NOTA

— ¿Se buscó proteger a las agencias entonces en el juicio de García Luna?

— Es lo que vamos a ver, si se está protegiendo. ¿A quiénes? Es la oportunidad de ir a fondo.

El presidente de México cuestionó por qué se omitió el caso de Rápido y Furioso en el juicio de García Luna.

En otro momento, también puso en duda la decisión del Tribunal por no considerar como materia de juicio los bienes e inmuebles adquiridos por el “super policía” fuera de su ejercicio al frente de la SSP.

Por qué dejaron de hablar de AMLO en el juicio contra García Luna La defensa del ex secretario de Seguridad cuestiono al hermano del “Mayo” Zambada sobre un presunto soborno millonario que, según César de Castro, habría involucrado al actual mandatario mexicano VER NOTA

Bajo ese sentido, volvió a recordar la demanda civil que el Gobierno de México interpuso en Florida y con la cual buscará recuperar los USD 700 millones presuntamente robados del erario por un grupo de García Luna.

“¿Que no sabían en la Corte que existía esta denuncia en un juzgado de Florida?¿No lo sabían los Fiscales?”, declaró y justificó que el proceso en Miami se presentó “mucho antes” del juicio penal en Brooklyn y después de la detención del ex político. “La denuncia se presenta en el 2020 y estamos en el 2023. A García Luna lo detienen en el 2019. (...) No estamos hablando de una denuncia que se presentó y se quedó congelada. No, ya se está litigando″, aseveró.

El Gobierno de México buscará recuperar más de USD 700 millones presuntamente extraídos por una red encabezada por García Luna. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Con ese mismo tenor fue que López Obrador demeritó la explicación con la que la esposa del ex funcionario, Linda Cristina Pereyra, justificó el lujoso patrimonio conformado por millonarias propiedades en la Ciudad de México, Morelos y Miami, así como vehículos clásicos y motocicletas de lujo.

Fue en la audiencia del pasado 15 de febrero que Pereyra, en un intento por limpiar la imagen de su esposo, comentó que dichos bienes fueron adquiridos a través de créditos bancarios, bonos e ingresos de García Luna. Una justificación que, a perspectiva del mandatario tabasqueño, resultaría incongruente al considerar la demanda de Florida contra la pareja y otros seis implicados por supuestamente hacerse de una red de corrupción con empresas y dependencias federales.

De esa manera — y sin referir explícitamente a Pereyra — el presidente declaró que su administración no quitará el dedo del renglón en este aspecto del caso García Luna “porque están los bienes de México”.

“En una de esas, toco madera, va a ser como el parto de los montes, van a parir un ratón. Pueden salir con que no hay nada. Nosotros no vamos a dejar este asunto”.

AMLO reafirmó demanda contra abogado de García Luna

Finalmente, Andrés Manuel confirmó sus intenciones por demandar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, tras señalarlo por presuntamente recibir sobornos por parte de Jesús Reynaldo El Rey Zambada, hermano de El Mayo Zambada.

“Está decidido. Nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Si no, al final de cuentas seré el único señalado”, comentó entre risas.