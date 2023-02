Cuál fue la mayor contradicción de El Rey Zambada que podría ayudar a García Luna

Reynaldo Zambada García, alias “El Rey. Era uno de los principales líderes del Cártel del Pacífico.

El testigo “significativo” de la Fiscalía de los Estados Unidos, Jesús El Rey Zambada García, cayó en contradicciones durante su segundo día de comparecencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, situación que podría ayudar al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a generar una “buena percepción” en el jurado que está por definir su situación jurídica esta semana.

El hermano de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, se puso en dificultades ante los cuestionamientos del abogado César de Castro.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, quien sigue el juicio desde la sala del tribunal, De Castro preguntó a Zambada García si recordaba que en julio del 2013 declaró ante los fiscales de EEUU que pagó 7 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México.

Jesús Zambada García es interrogado por Saritha Komatireddy mientras testifica durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de aceptar millones de dólares para proteger al poderoso Cartel de Sinaloa, una vez dirigido por el narcotraficante encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

El narcotraficante y ahora testigo colaborador de las autoridades estadounidenses dijo que él no declaró lo dicho por De Castro, quien insistió en preguntarle si no recordaba que mandó dinero a la campaña de AMLO a través de Gabriel Regino García, subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, cuando López Obrador era jefe de Gobierno capitalino (2000-2005).

El Rey Zambada dijo que el dinero era para una campaña, pero no especificó para quién o cuál candidato, por lo que el abogado de oficio de García Luna presionó en su interrogatorio al narcotraficante. “¿Le pagó o no 7 millones a AMLO para su campaña contra Vicente Fox?”, citó Arturo Ángel en su cuenta de Twitter. El hermano de El Mayo Zambada negó que lo dicho por César de Castro fuera cierto.

Ante la negativa del integrante del Cártel de Sinaloa, De Castro se disponía, según relató el periodista mexicano, a enseñarle la transcripción de su declaración del 2013, pero el juez Brian M. Cogan los llamó para hablar en privado, y ya no permitió los dimes y diretes entre ambos.

Jesús Reynaldo Zambada García testificó en el juicio del ex Secretario de Seguridad Pública. Foto: Infobae México / Jovany Pérez

Según Arturo Ángel, el interrogatorio hecho por De Castro evidenció las contradicciones que tuvo Zambada García en sus testimonios del 2012 a la fecha, sobre todo con las cantidades entregadas en el segundo supuesto pago de sobrono al ex secretario de Seguridad en el restaurante Champs Elysees.

En 2014, el Rey Zambada declaró que el segundo pago a García Luna fue de 3 o 5 millones de dólares, pero durante la audiencia del 13 de febrero, el hermano de El Mayo dijo que solo fue de 2 millones. Mientras que en el 2017, Zambada García habló de un millón y luego volvió a decir que fueron 5.

Ante los constantes señalamientos del abogado de García Luna, El Rey respondió que él no sabía lo que apuntaban los fiscales en cada reunión, por lo que insinuó que pudieron haber “entendido mal” sus dichos. Sin embargo, De Castro cuestionó si esa era la respuesta a sus contradicciones.

“Posiblemente me CONFUNDÍ con las cantidades porque me daba mucha presión hablar de este señor (García Luna). Me daba mucho miedo, uno tiene familia”, citó Arturo Ángel, al tiempo que recordó que De Castro preguntó a Zambada si tenía alguna sola prueba o evidencia que entregó ese dinero a García Luna: “no”, fue la respuesta del testigo colaborador de la Fiscalía de los EEUU.

La líder de los fiscales Saritha Komatireddy tomó la palabra en la sala para ayudar en las dificultades de El Rey Zambada. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

Por su parte, la líder de los fiscales Saritha Komatireddy tomó la palabra en la sala para aclarar que más allá de las cifras dichas por El Rey Zambada, ha sido consistente en que pagó sobornos a García Luna y a su colaborador más cercano, Luis Cárdenas Palomino.

Además, hizo referencia a que el Rey Zambada ha tenido decenas de entrevistas con el gobierno a lo largo de los años, y que a veces hay resúmenes y otras transcripciones más amplias.

Se espera que este 15 de febrero sean los alegatos finales de la fiscalía de EEUU y la defensa García Luna, para que a partir del jueves comience la deliberación del jurado sobre los cinco cargos de los que se acusa a al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública.