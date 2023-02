Ximbo estrenó Rompe con to’, una canción que reflexiona sobre los estereotipos y violencias generacionales

(Instagram)

Ximbo, una de las raperas más influyentes en la actualidad, se encuentra de manteles largos tras el reciente estreno de su sencillo Rompe con to’, el cual es el primer éxito de su próxima producción discográfica que lleva por nombre Ruta Mexicolombia.

Vive Latino 2023: Kase.O buscará consagrarse como uno de los artistas más queridos en México con su show El rapero ahondó en la importancia que la música tiene en su vida y agradeció poder tocar con su arte a las personas que lo escuchan VER NOTA

Fue con motivo de este lanzamiento, que la oriunda de la Ciudad de México, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la industria musical, platicó con Infobae México sobre su nuevo proyecto.

Lo que hicimos en este disco fue fusionar factores, elementos del folclor colombiano con la música urbana, yo vengo de la cultura del hip hop que es donde me formé hace muchos años, entonces es un resultado de estos experimentos que hicimos.

Belinda arrasó durante su presentación en la inauguración de la Gran Feria de México 2023 Los fans de la cantante se mostraron muy complacidos por el espectáculo de la “Reina del pop” VER NOTA

“Hicimos un trap de gaita con instrumentos indígenas que se llaman gaita colombiana que son con los que se inventó la cumbia”, contó en primera instancia.

Así, respecto a su tema Rompe con to’ -que contó con las colaboraciones de Nahan y Bungalo Dub-, Ximbo ahondó en la importancia no sólo de reconectar a través de los ritmos con las raíces latinas, sino también se adentró en el sentido social que imprime en sus letras.

(Instagram)

“Siempre he estado tratando de no alinearme a las cosas que me dicen que son las cosas por las que yo valgo, pero es difícil. Mucho más actualmente que estamos regidos por las redes sociales, por estándares de belleza o socioculturales o tantas cosas. Y hemos puesto tanta atención en eso que nos hemos olvidado de otras cosas que soy muy valiosas y que vienen de nuestras culturas ancestrales, de nuestras familias, de nuestro color de piel. Tenemos otras cosas importantes que estamos olvidando”, mencionó.

Silvana Estrada: el canto a la amistad con el que homenajeó a los hermanos Tirado en el Teatro Metropólitan La veracruzana, quien fue cercana a Jorge, uno de los artistas que fue asesinado en la colonia Roma en 2022, rememoró durante su presentación en la Ciudad de México la importancia que el joven tuvo en su vida VER NOTA

Es por esto que Rompe con to’, en palabras de la rapera, podría traducirse en un sentimiento de coraje que busca externar, desde el amor, una vía para acabar con las imposiciones y estereotipos que han oprimido a las mujeres durante muchas generaciones.

“Yo vengo de una generación de los años 80, 90, que era bien importante estar delgada. Para mí ha sido un tema, porque definitivamente no estoy de acuerdo con estos estándares de belleza, no creo que tenga que verme como alguien más, pero sí me doy cuenta que me ha costado mucho deshacerme de esto”, sentenció y agregó:

“Sé que debo tener una visión amorosa y positiva de respeto a mi cuerpo que ya es perfecto, pero siempre ha sido un tema que aprendí de mi mamá, de mi abuela, que siempre estaban a dieta. Afortunadamente las nuevas generaciones lo tienen asimilado de otra manera y, aunque también sufren de estas cosas, pero menos que en la mía, y siento que es una de las cosas con las que he cargado por decir una entre un montón”.

La famosa adelantó para este medio que su próxima canción -la cual se estrenará el 2 de marzo- se llamará Cardón, nombre que hace alusión a un instrumento indígena y sumamente característico de la cumbia de gaita.

“Es una especie de conjuro, de bendición que dice: ‘Con todo el poder de mi corazón para que las mujeres podamos caminar en cualquier lugar sintiéndonos seguras, cuidándonos y sintiéndonos protegidas por nosotras y más mujeres’ Entonces, el cardón es eso. El cardón musicalmente se apega mucho a la música de gaita, sin embargo, en la letra es puro rap. Entonces es una fusión muy interesante, una fusión que te hace mover sin duda con sonidos de tierra, muy tribales”, expresó.

Finalmente, Ximbo se adentró un poco en su próxima participación en el Vive Latino 2023, donde subirá a uno de los escenarios como invitada de la agrupación QBO y reflexionó sobre la representación femenina en este tipo de eventos masivos.

“Creo que cada vez más, los grupos en Vive Latino se están enfocando que cuando no tienen miembros mujeres en las bandas, están invitando a mujeres y creo que es un punto que cabe destacar y se agradece, porque quiere decir que está habiendo mucha más conciencia y que si hay una brecha de género en los festivales de este país, ahora muchos hombres están cobrando conciencia”, concluyó.