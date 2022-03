Rap, feminismo y las adversidades de la industria musical: así llega Ximbo al Festival SXSW 2022

Ximbo se presentará en el Festival SXSW este jueves 17 de marzo (Foto: Cortesía Ximbo)

A lo largo de los años, el Festival South by Southwest (SXSW) ha cobijado a artistas y bandas mexicanas que se han catapultado a la fama y su edición del 2022 recibirá, este jueves 17 de marzo, las rimas de la Ximbo, una rapera oriunda de la Ciudad de México con más de dos décadas de trayectoria dentro de la industria musical.

Como parte de su gira Queendom, en la cual presenta su más reciente material homónimo, Ximbo ha recorrido y visitará diversos puntos de la República, así como el extranjero. En esta ocasión, la ciudad de Austin, Texas será testigo del potencial de sus icónicos temas, entre los que figuran No quiero estar contigo, Me voy y Déjalo.

En entrevista con Infobae México, la también activista feminista se dijo emocionada de participar en la más reciente edición del Festival. Además habló acerca de su trayectoria dentro del rap mexicano, las adversidades que ha tenido que enfrentar a lo largo de 20 años de carrera y sobre el rol que juega la mujer, no sólo en su género, sino también en la industria musical nacional.

La rapera oriunda de la CDMX se encuentra de gira promocionando su más reciente material titulado "Queendom" (Foto: Cortesía Ximbo)

“La verdad que siempre había querido venir al SXSW, es algo que yo desde muy chavita anhelaba porque es una gran oportunidad. Si bien es un gran paso como artistas, porque puedes conectar y te puedes acercar un poquito más al mainstream, pero no sólo es eso, sino que también hay muchísimas clases donde uno aprende”, declaró Ximbo.

Asimismo, mencionó que la gira de Queendom es muy importante en su carrera, no sólo por el hecho de que presentará sus dos últimas producciones en Austin, sino también porque con ella regresó a los escenarios luego de la crisis sanitaria por COVID-19 que atemorizó a todo el mundo.

En cuanto a su papel dentro del rap mexicano, Ximbo comentó que al inicio de su carrera el género era mal visto, poco escuchado y con una baja participación por parte de las mujeres, por tal motivo emprendió en el activismo con el fin de darle un espacio a todas ellas que han tomado la decisión de formar parte de la industria musical.

Ximbo ha sido blanco de críticas debido al discurso feminista que poseen algunas de sus canciones (Foto: Cortesía Ximbo)

Aunado a ello, la cantante explicó que la falta de respeto hacia la mujer, tanto en el rap como de manera general, fue una motivación para tomar un rol dentro del feminismo.

“Es un problema cultural, sistémico que pertenece, no sólo al hiphop, sino que México es el país en donde se matan a 12 mujeres al día, sólo por el hecho de ser mujeres, entonces, creo que es algo mucho más grave”.

Además, Ximbo señaló que en sus canciones, no sólo le habla a las mujeres, sino también a hombres, personas no binarias y a cualquiera que disfrute del rap, ya que con su música busca decirles “que sí hay manera de mejorar nuestra manera de vivir”, sin embargo, enfatizó que los temas de género son prioridad entre sus líricas.

La cantante decidió llamar a sus seguidores "familia" (Foto: Cortesía Ximbo)

“Para mí ha sido hermosísimo conectar con mi publico, con mi gente, con mi familia, porque para mí no es público ni fans, es como una familia con la que voy caminando, con la que vamos descubriendo nuevas cosas y vamos tratando de vivir mejor”.

No obstante, también indicó que debido al discurso feminista que llevan inmersas algunas de sus canciones ha enfrentado duras críticas por parte de cierto sector de la sociedad.

“Sí he tenido comentarios de personas que no entienden a los feminismos y que creen que no son necesario. Pero definitivamente son comentarios muy superficiales de personas que no tienen claro que está pasando. Yo sostengo que el feminismo no es uno, son muchos y cada uno tiene su punto de vista y su manera de manifestarse, y bueno, mientras más estemos dialogando al respecto, más vamos hacer entender a esa gente que no es así, que no es un movimiento sin razones ni violento; la gente está dispuesta a escuchar y solidarizarse con estas causas”.

Ximbo aseguró que a ningún presidente le ha importado la violencia que sufren las mujeres en México (Foto: Cortesía Ximbo)

Durante la entrevista, también opinó acerca de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemoró el pasado 8 de marzo, y su discurso en el Encuentro de Mujeres Líderes Transformando la Historia de México.

“Hay una incongruencia en el discurso y definitivamente no estoy de acuerdo con las cosas que han pasado. Se ha demostrado que, por lo menos, el presidente no está del lado del feminismo, pero tampoco ningún otro lo ha estado, entonces tampoco es una novedad, por eso nosotras y nosotros tenemos que seguir expresándonos y luchando porque no puede ser que les importe más que se pinte un monumento y que se mate una mujer, y si se están expresando de esa manera es porque de otra tampoco nos han escuchado”.

Finalmente, Ximbo anunció a sus fanáticos que durante su presentación en el Festival SXSW estará presente su viejo colega Van T, con quien creó uno de los dúos más populares dentro del rap mexicano llamado Magisterios. También reveló que tendrá una breve participación en el Vive Latino 2022 al lado de Centavrvs el próximo 20 de marzo.

