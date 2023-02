Miguel Herrera llamó “hocicón” al Tuca Ferretti por el tema de la selección

Miguel Herrera llamó hocicón al Tuca Ferretti por decir quién no llegaría a la selección mexicana (Fotos: Cuartoscuro)

Cuando la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no decidía quién tomaría el cargo de director técnico de la selección mexicana, el principal nombre que sonó fue el de Miguel Herrera. Pero Ricardo Tuca Ferretti se adelantó y reveló que el Piojo no sería el entrenador del Tri.

Xolos dio la bienvenida al Piojo Herrera: “Qué perro verte de nuevo” Los de la frontera despidieron el 4 de febrero a Ricardo Valiño, quien no había conseguido ganar un solo partido en el torneo VER NOTA

Y así fue, lo que comentó Ferretti a Álvaro Morales en ESPN se cumplió y más tarde, el extécnico de Tigres fue presentado en el club de los Xolos de Tijuana. A varias semanas de aquella “bomba” que soltó el exfutbolista de Pumas, Miguel se sinceró sobre lo que sintió cuando el Tuca compartió tal información.

Sin ningún enojo o molestia aparente, Miguel Herrera lo llamó “hocicón”, pero no le sorprendió que se expresara de tal manera. Durante una entrevista para Marca Claro MVS, el exentrenador americanista explicó lo que sintió cuando se enteró de la “exclusiva” que soltó el brasileño nacionalizado mexicano en una llamada telefónica con Álvaro Morales.

En un programa en vivo de ESPN, Ricardo Ferretti adelantó los planes que tenía el Tri con el Piojo Herrera

Según argumentó el ex técnico del Tri, no le molestó que el Tuca Ferretti borrara el nombre de Herrera para entrenador del tricolor, pero sí consideró que habló de más.

“La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, y la verdad es que así es y no pasa nada”.

Bajo esa idea, el Piojo insistió que Ferretti es un técnico que no se guarda nada y habla de lo que siente en ese momento, aunque no siempre sea una decisión acertada. Miguel Herrera se comparó con Ricardo Ferretti, así que no se molestó porque él también es “hocicón”.

David Faitelson, Paco Villa y otros periodistas reaccionaron al nombramiento de Diego Cocca La prensa deportiva comenzó con los cuestionamientos tras la rueda de prensa de Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga VER NOTA

“Al final de cuentas a veces también me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos, entonces no pasa nada”, sentenció.

Miguel Herrera es ahora técnico de Xolos (Instagram/ @miguelherreradt)

Para el Piojo Herrera, el comentario del Tuca quedó en solo eso, en una manera de expresar lo que siente, en especial cuando la asignación del entrenador de la selección generó tanta polémica y dudas entre la afición. Según dijo Miguel Herrera, el Tri quedó en el olvido porque ahora está enfocado en su nuevo proyecto que es en Tijuana.

“Cada quien da su opinión, su punto de vista. Yo tengo que estar pensando en Xolos, no en la selección nacional, en la parte de la dirección técnica”

Aunque no le tocó ser el técnico del conjunto azteca, les deseó éxito en los siguientes torneos que enfrentarán, por lo que dejó en claro que trabajará en su proyecto nuevo en la Liga MX. “Siempre pensaré que le vaya bien a México, le vaya bien a la selección, pero hoy mi cabeza está 100% en Xolos”.