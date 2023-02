El momento en que Álvaro Morales y Jorge Pietrasanta se reconciliaron y cantaron en vivo

Álvaro Morales y Jorge Pietrasanta cantaron juntos durante una emisión en vivo (Instagram@alvaritomorales/@jorgepietrasanta_)

La rivalidad que nace en las canchas de la Liga MX ha llegado a trascender más allá y se ha alojado en las mesas de análisis deportivo. En ese territorio, Álvaro Morales y Jorge Pietrasanta juegan un papel relevante debido a las discusiones que han llegado a entablar. No obstante, este 14 de febrero protagonizaron un momento de breve reconciliación y hasta entonaron al unísono una canción de José José.

Durante la emisión vespertina del programa Futbol Picante, Morales y Pietrasanta abrieron con una discusión en torno a las Águilas del América. Sin embargo, antes de enfocarse totalmente en el tema, el defensor y aficionado de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara hizo una pausa para dar un “abrazo hipócrita” a su colega.

“Hoy antes que todo saludo y le doy mi abrazo más hipócrita de todo el año (a Álvaro Morales). A la distancia, a la distancia, como dice Paco Gabriel, a la distancia”, declaró Jorge Pietrasanta.

La rivalidad entre Morales y Pietrasanta ha sido caracterizada por las burlas del aficionado de las Águilas del América (Foto: captura YouTube ESPN Deportes)

En ese momento, Álvaro Morales se levantó de su asiento y se dirigió hasta el lugar de su compañero con la mano extendida mientras cantó algunos versos de “Lo pasado, pasado”, canción popularizada por José José. Ante la insistencia de Héctor Huerta y Mauricio Ymay, Pietrasanta correspondió el saludo y se unió al canto durante el coro de la pieza.

El aficionado de las Chivas terminó de cantar con la frase “Vivo enamorado, vivo enamorado ¡Qué feliz estoy!” y, aunque se ganó el reconocimiento de los panelistas, reiteró que se trató del “más hipócrita de todos los abrazos para usted. Dedicado a usted por toda la hipocresía que me merece”.

En instantes posteriores, Álvaro Morales recordó cuando Pietrasanta participó en el concurso del programa de televisión Canta Canta de la XETU, aunque no contó con el veredicto favorable de los jueces, pues no formó parte de los mejores tres participantes. En ese sentido, cuestionó “¿por qué no ganó ese concurso?”. Después, Pietrasanta se justificó al asegurar que lo “perjudicaron más que al San Luis”.

Álvaro Morales se burló de Jorge Pietrasanta por la eliminación de Chivas en el Apertura 2022 (Foto: captura ESPN)

¿Cómo ha sido la rivalidad entre Álvaro Morales y Jorge Pietrasanta?

Aunque ambos personajes han compartido el panel de comentaristas a lo largo de varios años, la rivalidad entre ellos arreció cuando Álvaro Morales renunció a su afición por el Cruz Azul y adoptó su admiración por las Águilas del América en el año 2018. Desde entonces, sus contrastantes personalidades y defensa por equipos antagonistas en el balompié nacional los convirtieron en rivales naturales.

En uno de los capítulos más recordados en los meses recientes, la audiencia de Futbol Picante presenció cuando Álvaro Morales se subió a la mesa del estudio para burlarse de Jorge Pietrasanta luego de que las Chivas fueran eliminadas en el repechaje del Apertura 2022 en contra del Puebla.

Mientras El Brujo Morales se burlaba y cuestionaba la afición de su interlocutor, Pietra solamente se limitó a observarlo desde su lugar en el panel, así como a pedirle que se bajara de la mesa para “no hacer el ridículo”, con notable seriedad.

El gesto dividió la opinión de los televidentes y mientras algunos criticaron con firmeza la actitud del aficionado de las Águilas del América, otro sector se dedicó a justificarla.

Meses después de la escena que catalogó como una “payasada”, Álvaro Morales sostuvo una entrevista con Jorge Van Rankin en la que habló sobre cómo ha sido la relación con Morales en el ámbito laboral. De igual forma, criticó su forma de intervenir en las mesas de análisis.

“Para él hacer televisión... lo confunde. Cree que hacer televisión es burlarse de la gente y se birla de los directivos, de los jugadores. Su concepto es burlarse”, arremetió.