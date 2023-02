Mauricio Martínez acusó que Antonio “N” no acude a sus audiencias, pero sí pasea por el Vaticano

Mauricio Martínez señaló que a pesar de que los abogados de Antonio "N" dicen que su cliente está enfermo, fue el guía de Samuel García en su visita al Vaticano (Instagram/@martinezmau)

El pasado enero se llevó a cabo la primera audiencia de Antonio “N” por la denuncia que un joven modelo por presunto abuso sexual y no se presentó; no obstante, en diciembre de 2022 estuvo en el Vaticano con gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó Mauricio Martínez.

Mauricio Martínez apoyó a Yuridia tras conflicto con Ventaneando: “No dejes de alzar la voz” El actor lamentó la revictimización en los medios de comunicación VER NOTA

En su perfil de Twitter, Martínez compartió una historia temporal que Samuel García publicó en Instagram, en donde puede verse que estaba con Antonio “N”, quien platicaba con él y un grupo de personas sobre las diferentes salas del Vaticano, mientras que ellos estaban en la capilla Paulina, dentro del Vaticano.

En el video, el ex mánager de Mercurio le explicó a un grupo de personas la historia del recorrido que estaban realizando por el Vaticano, pues recitó un discurso en el que se remontó al proceso de elección de los Papas.

Antonio "N" explicaba la importancia de la capilla Paulina (Twitter/@martinezmau)

En otras imágenes, Antonio “N” explicaba al grupo cómo la guardia suiza se convirtió en la guardia oficial de la Ciudad del Vaticano.

Mariana Rodríguez reveló que tuvo cuatro abortos antes del embarazo de Mariel Durante el podcast de Aislinn Derbez, la influencer también habló sobre su embarazo, cómo vivió la campaña electoral y su trabajo en el DIF de Nuevo León VER NOTA

En su mensaje, Martínez señaló que a pesar de las acusaciones en que existen en México contra del exmánager, él continúa desempeñándose tranquilamente como guía en Roma. Cabe mencionar que los representantes legales del presunto criminal habrían argumentado que no se ha podido presentar a las audiencias porque está enfermo.

La audiencia por la denuncia del modelo no habría sido la única a la que ha faltado Antonio, pues existirían 17 denuncias en contra del ex representante desde hace un año.

Antonio “N” no se ha presentado en ninguna de las audiencias de nuestro caso y sus abogados lo esconden. Pero en Dic. estuvo con @samuel_garcias en el Vaticano. El juez ordenó que comparezca custodiado por la policía de investigación este lunes o le girarán orden de aprehensión. pic.twitter.com/cmlU8hOOE6 — Mauricio Martínez (@martinezmau) February 10, 2023

Martínez también aprovechó para advertir que un juez ordenó comparezca, si no el lunes 13 girarán una orden de aprehensión en su contra.

“Créanme que lo último que quisiera es publicar este video y verle la cara a ese sujeto. Pero me parece importante dejar la prueba de que el imputado se dejó grabar como si nada (y esto ¡después de no presentarse a dos instancias!). Y sus abogados diciendo que estaba muy enfermo”

Los videos compartidos por el actor surgieron de las stories que compartió Samuel García el pasado diciembre cuando realizó una gira por Europa y visitó diferentes ciudades de Italia, entre ellas Roma. Tuvo varias actividades dentro del Vaticano, inclusive habló con el Papa Francisco.

Juicio político contra Samuel García: PRI y PAN buscan su destitución; AMLO y la 4T lo defiende Mientras que el Congreso Local de Nuevo León busca destituir a Samuel García, AMLO y algunas "corcholatas" ya respaldaron al abanderado de Movimiento Ciudadano VER NOTA

Aparentemente, en su visita a las salas y capillas del Vaticano, Antonio habría sido su guía.

Mauricio fue el primero en hablar públicamente sobre los presuntos abusos del ex mánager (Instagram)

En un comunicado que compartió en sus redes, Mauricio Martínez aclaró que no está culpando al gobernador de Nuevo León por algo en particular ya que podría no tener conocimiento de las denuncias en contra de Antonio “N”, pero dijo que sí “sorprende” verlos en el mismo lugar.

Aunado a ello, recordó que pese a las múltiples denuncias que existen en su contra, los abogados de Antonio “N” han insistido que él está enfermo y por ello no puede asistir a las audiencias a las que es llamado.

“Cada quien es libre de compartir lo que quiera en sus redes, pero sí sorprende ver a un gobernador de un estado (mi estado, además) aparecer junto a alguien que se encuentra con órdenes de comparecencia ante la autoridad de la Ciudad de México por un proceso abierto. Desconozco si Samuel sabía el proceso en el que se encuentra su guía del Vaticano”

Mauricio señaló que su principal intención al exponer el video es que sea evidente que Antonio "N" no está enfermo como lo afirman sus abogados (Twitter/@martinezmau)

El nombre de Antonio “N” no solamente ha resonado por las denuncias que existen en su contra por presuntamente haber abusado sexualmente, acosado o violentado psicológicamente a jóvenes, sino que también fue mánager de grupos como Mercurio y Kairo y se sabe de su estrecha relación con la Iglesia católica.

Inclusive fue el director de la réplica de la Capilla Sixtina en México y fungió como el representante de los Museos Vaticanos.