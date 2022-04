Organización civil confirmó 10 denuncias penales contra Toño Berumen por abuso, acoso y violación

Toño Berumen fue manager de boybands mexicanas como Magneto, Mercurio y Kairo (Foto: Twitter/@A_BerumenP)

El pasado 9 de marzo, un día después de que Sasha Sokol contara su escabrosa relación con Luis de Llano, con quien sostuvo un noviazgo siendo adolescente y él un hombre muchos años mayor que ella, el actor Mauricio Martínez también contó su propia historia de abuso.

El también cantante publicó un extenso hilo en el que detalló que en la década de los 2000 buscó una oportunidad artística y acudió a Toño Berumen, ex representante de grupos musicales como Mercurio y Tierra cero, para presentarle una audición.

“El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen. Pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, escribió.

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

Martínez contó que el hombre le hizo entonces tocamientos indebidos, además de percatarse que en el baño de su oficina contaba con una cámara de video escondida, que usaría para captar a hombres jóvenes que acudían a él con la intención de participar en castings.

Tras ello, el actor que reside en Nueva York y ha participado en obras de off Broadway, viajó a la Ciudad de México para acudir a la Fiscalía General de Justicia para interponer una denuncia penal contra el hombre que no ha reaparecido públicamente.

Fue el 17 de marzo cuando Mauricio acudió a interponer la denuncia, acción que hizo para animar a las víctimas que por años han guardado silencio. “Hace una semana era sólo un tuit en solidaridad a una mujer muy valiente, Sasha Sokol. Qué triste darme cuenta que éramos muchísimos más y que tantos han callado por años. Por todos ellos, mi obligación moral es hacer lo que hice: denunciar a ese criminal. Nunca más #ANosotrosTambién”, escribió el egresado de Operación triunfo México en Twitter.

Toño Berumen fue representante en México de los museos de El Vaticano y estuvo a cargo del montaje de la exhibición de una réplica de la Capilla Sixtina en el país (Foto: Twitter/@A_BerumenP)

Al tiempo, Mauricio dijo que tras su denuncia pública realizada en Twitter, otras personas se acercaron a él para contarle sus propias experiencias de acoso y abuso con el ex representante y empresario.

Ahora se ha revelado que ya existen diez denuncias en contra del productor musical por acoso, abuso y violación. Fue Diana Murrieta, presidente y vocera de la organización civil Nosotras por ellas, quien reveló que las denuncias contra Berumen fueron presentadas entre el 16 de marzo y el 7 de abril en la misma fiscalía capitalina y en las de dos estados.

La organización de esencia feminista ha estado respaldando a las víctimas y dándoles acompañamiento legal en sus denuncias. Murrieta contó que existen al menos otras 17 denuncias, de las que las acusaciones datan desde hace más de dos décadas.

Mauricio dijo que tras su denuncia en Twitter, entró en contacto con casi 20 hombres que vivieron situaciones similares con Berumen (Captura: @martinezmau/Instagram)

“Entre los denunciantes, todos hombres, hay algunos que eran menores de edad al momento de la presunta agresión. Las víctimas tenían entre 15 y 35 años. Mucha gente quiere hablar”, dijo la vocera al medio LatinUs.

Las acusaciones contra Jesús Antonio Tiburcio Berumen, nombre completo del ex manager, no son nuevas, pues hace un año también fue denunciado públicamente por Jesús Falcón, cantante que participó en los programas La Academia y Operación triunfo, y logró ingresar al grupo M5, donde recibió el acoso de Berumen.

Jesús Falcón habló hace casi dos años para el programa Chisme no like, en su momento la noticia no causó el revuelo actual (Foto: Captura de pantalla)

“En 2005 entré y todo parecía increíble, hasta que empecé a ver las formas que tenía Toño Berumen de maltratar psicológicamente, hacerle bullying a sus artistas, incluyéndome a mí, a quien hizo sufrir muchísimo. Tenías que saludarlo de beso”, contó en abril de 2021 a la revista TVNotas.

“Intentó abusar sexualmente de mí. Fue muy feo, él estaba tomado, me aventó a la cama y tuvimos que forcejear. Me quería besar, sentía su saliva, todo su cuerpo encima de mí, pero saqué fuerzas de no sé dónde y logré zafarme. Es un depredador sexual y psicólogico”, agregó.

