Danna Paola pidió a sus fans que no le donen dinero en TikTok

La cantante de 27 años desconocía que sus seguidores podían hacerle regalos con un valor monetario en TikTok (Foto: Instagram)

A punto de retomar su gira de conciertos Xt4s1s, Danna Paola aprovecha algunos momentos libres para establecer contacto con sus fans, como cuando la están maquillando y peinando, ocasiones en que la intérprete pop aprovecha para realizar transmisiones en vivo en su cuenta de TikTok.

Fue en la plataforma de videos cortos donde la cantante de Mala fama le pidió a sus followers abstenerse de enviarle dinero a través de regalos tan sencillos como las llamadas “TikTok Roses”.

Y es que durante un reciente live la también actriz de Atrévete a soñar y Wicked comenzó a recibir decenas de “rosas virtuales”, las que son pagadas por sus fans a través de monedas de TikTok que tienen un costo real.

Tras un accidentado inicio de su gira, la cantante está lista para retomarla (Foto: Instagram/@dannapaola)

Cuando Danna notó que en medio de su conversación le estaban llegando múltiples regalos, que los seguidores suelen enviar en apoyo a sus cantantes o influencers favoritos, pidió a sus seguidores no gastar en hacerle una donación de dinero mediante este método e incluso mostró que desconocía esta modalidad.

“No, yo no quiero. ¡Ay, no, no, no, no traigan dinero! No, no gasten”, dijo la cantante soprendida mientras se encontraba a media sesión de maquillaje, en la que incluso una de sus colaboradoras le dijo que otra gran estrella por eso había dejado de hacer transmisiones.

“A veces pagan por ponerte un filtro y es dinero. Por eso Selena Gomez ya no hace live”, expresó la maquillista y causó el asombro de Danna Paola.

Danna es asidua a conectarse con sus seguidores en las redes sociales (Foto: Karla Tapia Infobae México)

Fue en 2022 cuando Gomez cortó una transmisión en vivo en la misma red social cuando notó que sus fans le estaban realizando obsequios monetarios, ante ello dejó de realizar esas sesiones pues dijo no sentirse cómoda recibiendo de esa manera el apoyo de sus seguidores.

“No, no, no, si están pagando para enviarme eso, no, ¡esto está mal!”, dijo entonces la intérprete de Love You Like a Love Song.

Ante esta situación, los fans de la artista no tardaron en reaccionar y algunos aseguraron que a Danna “le sobra el dinero”, por lo que no necesita de donaciones, pero otros aprovecharon el momento para pedir una unión musical.

“Selena y Danna deberían colaborar”, “Bueno, en realidad no es como que Danna necesite el dinero, con el simple hecho de estar viendo esto ella ya está monetizando”, “Eso déjenlo para cantantes independientes y tiktokers que apenas van empezando, ella es rica”, “Así deberían hacer todos, qué linda, qué humilde”, fueron algunas reacciones.

La protagonista de proyectos como Élite y La doña cuenta con más de 30 millones de seguidores en Instagram, 17 millones en TikTok, 8.2 millones la siguen en Facebook y 5.3 millones se han suscrito a su YouTube, por lo que su “fandom” es bastante nutrido, y hoy es considerada como una de las máximas estrellas juveniles mexicanas.

No es la primera vez que se da esta situación, pues hace unos meses Ángela Aguilar también rechazó los apoyos virtuales que algunas personas le enviaron a través de la famosas red social china, mismo caso de la influencer convertida en cantante Kenia Os.

¿Qué es una TikTok Rose?

La popular aplicación de clips breves brinda la opción a sus usuarios de enviar “rosas virtuales”, siendo que este pequeño detalle digital tiene un costo que ausmen los internautas a través de monedas de TikTok Live.

La plataforma ofrece diversos paquetes de monedas a cambio de cuotas específicas. Un combo de 65 monedas tiene un costo de 99 centavos de dólar. También están disponibles para su compra paquetes más grandes como el de 330 monedas por 4.99 dólares. De optar por esta opción, un usuario tendría la posibilidad de enviar 330 rosas.