Día de San Valentín: qué hacer con mi pareja, familia o amigos el 14 de febrero

Visitar un restaurante en compañía de sus seres queridos es una buena idea. (Foto: Infobae)

Llevar mariachi, un ramo de flores, realizar una cena romántica o visitar algún lugar de la ciudad son parte de las ideas que algunas personas suelen contemplar para celebrar el 14 de febrero, mejor conocido como Día del Amor y la Amistad o de San Valentín.

En México, 14 de febrero es una fecha considerada para festejar con la pareja o amigos, pero ¿Por qué ese día? La historia remonta al Siglo lll, época en la que gobernaba el emperador Claudio ll y quien se oponía a los matrimonios, pues decía que los solteros eran mejores.

Sin embargo, el sacerdote Valentín tenía una opinión totalmente opuesta, ya que aplaudía el amor entre los enamorados y a raíz de eso comenzó a celebrar matrimonios en secreto para las parejas que deseaban unirse con el sacramento.

Al enterarse Claudio ll ordenó encarcelarlo, pero antes de ponerlo tras las rejas el oficial Austerius, quien encabezaba la captura de Valentín, quiso ponerlo a prueba y lo reto a devolverle la vista a su hija llamada Julia.

El Gran Café se ubica en la reconocida Torre Latino. (Foto: tomada de IG)

Valentín aceptó y se logró el milagro, la joven pudo ver, aún así el sacerdote fue ejecutado un 14 de febrero de 270 DC. Julia como signo de agradecimiento plantó un árbol de flores rosadas junto a su tumba, de ahí se determinó el símbolo de Amor y Amistad eternos.

Muchos años después, el Papa Gelasio estableció la fecha del 14 de febrero como especial para honrar a San Valentín. De ahí los mexicanos adoptaron la celebración como un día especial para expresar amor por la pareja, amigos, familia, compañeros de trabajo o incluso a uno mismo.

En ese sentido, si es su deseo festejar con sus seres queridos o consentirlos, aquí revelaremos algunas ideas y costos para adoptar la opción que considere en el llamado mes del Amor y la Amistad.

*Convivencia

Una comida o convivencia en un restaurante con las mejores vistas de la Ciudad de México, podrían ser una buena opción para pasar un buen rato en compañía de sus amigos, pareja o familia.

Terraza Cha Cha

Por ejemplo, visitar la Terraza Cha Cha, como su nombre lo dice es una terraza situada frente al Monumento a la Revolución para admirar la CDMX. Cuenta con un concepto botanero tropical, por lo que la recomendación es pisar ese lugar en la tarde para apreciar el atardecer e iniciar una bonita noche.

Ubicación: Av. de la República 157 / Tel: 55 5705 2272. Su horario de atención es de lunes a viernes de 1:00 pm a 1:00 am; sábados de de 10:00 am a 1:00 am y domingo de 10:00 am a 7:00 pm.

Algunos restaurantes ofrecen vistas espectaculares en la CDMX. (Foto: IG)

Café de la Gran Ciudad

Se trata de otra terraza localizada en el piso No.9 de la reconocida Torre Latinoamericana en la calle Madero y Eje Central. Este restaurante con especialidades en café es otra gran oportunidad que no puede dejar pasar para una bonita convivencia durante su horario de atención de 10:00 a 20:00 horas (todos los días).

Balcón Zócalo

El restaurante principal del Hotel Zócalo Central presume también un majestuoso y espectacular paisaje para apreciar la Catedral y todo el corazón de la CDMX. Se recomienda reservar o llegar muy temprano si es su deseo desayunar para evitar contratiempos.

Se encuentra en la Av. 5 de Mayo NO.61, Delegación Cuauhtémoc. Tel: 5130 5130

*Una serenata

Si lo que desea es llevar serenata a su amada (o) debe saber que los grupos de mariachi trabajan por hora y sus precios oscilan entre los 3 mil 800 y los más de 7 mil pesos, pues dependerá del grupo que contrate.

*Un paseo al aire libre

Visitar hermosos lugares al aire libre como los Prismas Basálticos, localizados en Hidalgo, dar un recorrido por algún hermoso parque en la CDMX como: Masayoshi Ohira, Bosque de Chapultepec o Jardínes de México ubicado en Morelos también se puede considerar para celebrar.

Otra opción para los enamorados o amigos es realizar un viaje en globo aerostático por alguna entidad.