Cuauhtémoc Blanco: de estrella de fútbol mexicano a su ascenso en la política bajo los tintes del narco (Foto: Infobae/Jovany Pérez)

Uno de los últimos ídolos que ha dejado encumbrado el deporte mexicano en su historia es Cuauhtémoc Blanco, quien después de escribir con letras de oro su nombre en el Club América y pasar por Europa, decidió dar un cambio radical a su vida para inmiscuirse en el mundo de la política.

Captaron el momento en que un taxista atropelló a una mujer y sus hijos en Cuernavaca El conductor lejos de detenerse para auxiliar a la familia, aprovechó el desconcierto para escapar VER NOTA

El ídolo del Barrio Bravo de Tepito llegó a la militancia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Abanderado por la bancada guinda Cuauhtémoc Blanco, encabeza el gobierno del Estado de Morelos, sin embargo, su administración se ha visto manchada por señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.

La fotografía que detonó las acusaciones

Foto: Cortesía|El Sol de México

Los señalamientos en contra del exdelantero de la Selección Mexicana detonaron en enero de 2022 cuando fue filtrada una fotografía en donde posó a lado de tres presuntos narcotraficantes del estado de Morelos.

Balacera en bastión de la Unión Tepito dejó dos muertos que presuntamente eran hermanos Fue durante la madrugada cuando se perpetró el ataque armado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc VER NOTA

En aquella ocasión, El Sol de México plasmó en su portada principal “Cuauhtémoc Blanco se reunió con líderes narcos en Morelos”, argumentando que la controversial fotografía había sido hallada en el teléfono de un narcotraficante arrestado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en noviembre de 2021.

Aunque se desconoce la fecha en la que la foto fue tomada, en ella se observan a Homero Figueroa, supuesto líder del grupo delictivo Comando Tlahuica, así como a Raymundo Castro, presunto jefe del Cártel Guerreros Unidos en Morelos y a Irving Solano Vera, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

AMLO elogió el “derecho a la seguridad” de Europa y anunció que se reforzará el sistema de salud Desde Morelos el mandatario federal también aseguró que hay abastecimiento completo de medicamentos hasta 2024 VER NOTA

Luego de que se hiciera pública la fotografía, legisladores estatales exigieron que se abriera una investigación en contra del gobernador de Morelos, quien negó que existiera algún tipo de vínculo entre su administración y el crimen organizado.

Cuauhtémoc Blanco negó estar coludido con miembros del crimen organizado tras la filtración de su polémica fotografía (Reuters)

“No soy un narcotraficante”, aseguró Cuauhtémoc Blanco en una entrevista que concedió al periodista Drazer Jorgic de la agencia de noticias Reuters, en donde justificó que dicha foto fue una instantánea de rutina que se tomó con unos extraños en una reunión pública.

Sin embargo, dos fiscales consultados por Reuters -cuya identidad no fue revelada- aseguraron que la afirmación del exfutbolista estrella no es creíble, ya que los capos del narcotráfico no tienden a codearse con las personas que se juntan casualmente, además de que los guardias armados que suelen acompañarlos habrían alertado al propio equipo de seguridad de Cuauhtémoc Blanco.

Aunque el exartillero del Real Valladolid de La Liga en España se deslindó de las acusaciones, su presunta relación con el crimen organizado se remonta a 2016, cuando asumió el cargo de presidente municipal de Cuernavaca.

En aquel año, de acuerdo con el reportaje de Drazen Jorgic, Cuauhtémoc Blanco dejó el control del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC) del municipio en manos de Homero Figueroa Meza, líder del Comando Tlahuica que posó a su lado en la polémica fotografía.

La información fue constatada por fiscales de Morelos, documentos de inteligencia militar y entrevistas realizadas por Reuters.

El brinco del fútbol a la política

Cuauhtémoc Blanco encubro su nombre en letras de oro en el cuadro de Coapa y el Tricolor (Foto: Especial)

Podría pensarse que la carrera deportiva de Cuauhtémoc Blanco por ser uno de los referentes del Club América y de la Selección Nacional tuvo que ser sin desmedida para evitar algún desencuentro con la opinión pública, pero es todo lo contrario.

Siendo figura del balompié mexicano desde 1990 hasta 2015 (fecha de su retiro oficial), estuvo minada por la controversia debido a sus desencuentros con la prensa, con colegas del mundo del futbol en México, así como por sus relaciones con mujeres de la farándula nacional.

Siguiendo su forma de vida dentro de la opinión pública del deporte, cada acción de Blanco iba apegando a su ritmo del día a día que lo convirtió en un referente nacional para viejas y nuevas generaciones.

Su inmersión en la política mexicana sería igual de polémica que su vida como deportista. La forma en la que llegó al mundo político fue expuesta por Reuters en una entrevista con los hermanos Roberto y Julio Yáñez, que en ese momento dirigían el pequeño Partido Socialdemócrata, y que aprovecharon la popularidad de Blanco para arrebatarle a sus opositores la presidencia municipal de Cuernavaca.

Reuters contó que el Divo de Tepito en un inicio se resistió a sus propuestas de postularse para un cargo público diciéndoles que “odiaba la política”. Sin embargo, al llegar las primas millonarias cambió de opinión por un pago en efectivo de 7 millones de pesos (alrededor de $ 470,000 USD en ese momento), de los cuales 5 millones de pesos fueron para Blanco y 2 millones de pesos para José Manuel Sanz, el agente del futbolista.

Después de ganar las votaciones y al cumplir su periodo como edil, dejó al Partido Encuentro Social para sumarse a las filas de Morena.

Fue en 2018 cuando Blanco decidió convertirse en candidato independiente a la gubernatura y triunfó. El exfutbolista recibió la constancia como gobernador electo de Morelos, arropado por el Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena. La participación del Divo de Tepito pasó a la historia por ser la elección que registró un 66% de participación ciudadana, la más alta en las últimas tres elecciones para gobernador.