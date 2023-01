“Tengo aquí un compromiso”: Cuauhtémoc Blanco descartó ir por la dirección del Tri

El gobernador de Morelos rechazó la Dirección Técnica de la Selección (Foto: Twitter/@cuauhtemocb10)

El gobernador del estado de Morelos por el partido Partido Encuentro Social (PES), Cuauhtémoc Blanco, negó sus intenciones ir por la dirección técnica de la Selección Mexicana, así como por la presidencia del país.

Beatriz Paredes señaló que Mario Delgado tiene vocación de “refresquero” al promover “corcholatas” La senadora refrendó que competirá por la candidatura presidencial de Va por México y pidió un proceso de elección ciudadano y abierto VER NOTA

Pues en entrevista con el medio Línea Caliente, el exfutbolista dijo que aún tenía un compromiso con la entidad en la que se desempeña como gobernador, cuya gestión se ha visto envuelta en la controversia por sus presuntos nexos con cárteles de la droga.

Hay que recordar que en días pasados el funcionario morenista aseguró que de no encontrar un hueco dentro de la política, buscaría retomar su carrera dentro del futbol pero con miras a dirigir un equipo de la Selección, a lo que el periodista deportivo David Faitelson incluso lo propuso para la dirección técnica.

Corcholatas de AMLO “desfilarán” en la reunón plenaria de Morena en el Senado Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López asistirán a distintas mesas de trabajo, mientras que Monreal dará un mensaje de bienvenida VER NOTA

Por lo que el jueves fue retomado el tema por los periodistas del medio, quienes le preguntaron a quiénes consideraba como posibles candidatos para la DT de la Selección Nacional, como Miguel Herrera, Ricardo Tuca Ferretti y Nacho Ambriz.

“Pues ya estuvo, tuvo problemas ahí (Miguel Herrera) pero bueno. Está el Tuca (Ferretti) como mexicano, está Nacho Ambriz que viene haciendo las cosas bien”, señaló a los medios. Y al ser preguntado por Jaime Lozano, aseguró que estaba “chavo”, pero que a veces se les tenía que dar oportunidad.

Tras las declaraciones iniciales, las redes sociales se hundieron de memes (Twitter)

Posteriormente fue cuestionado si él iría por la dirección técnica: “No, ahorita todavía no, tengo aquí un compromiso”. A pesar de eso, señaló que la designación le tocaba a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Monreal aseguró que fue AMLO el que pidió que Morena lo incluyera en la lista de “corcholatas” El senador indicó que subirá en las encuestas para la Presidencia de la República, ahora que le fue retirado “el veto” al interior de la 4T VER NOTA

Igualmente fue cuestionado sobre si aún continuaba con sus deseo de ser uno de los candidatos a la presidencia por Morena en las próximas elecciones, pero negó que tuviera aspiraciones para ser candidato.

“Ahí yo no me meto, hay tres que están encuestados, la gente es la que toma la decisión”.

Cuauhtémoc Blanco fue insistente y aseguró que en ningún momento buscó la candidatura: “No, a la presidencia yo no voy ahí”.

“Yo no soy como muchos políticos”: Cuauhtémoc Blanco

Fue el pasado 10 de enero que el gobernador de Morelos, tras la conclusión de un evento público en la colonia Antonio Barrera en Cuernavaca, abrió la posibilidad de contender para algún otro puesto dentro de la función pública, e incluso en un futuro aspirar a la presidencia.

(Foto: Twitter/@ElJefeAguila)

De hecho mencionó que buscaría hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que le diera la oportunidad.

“Fíjate que los fui a ver el año pasado (a AMLO) y se lo iba a proponer, pero espero tener otra reunión con él y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría”.

Sin embargo, en aquella ocasión mencionó que en caso de no tener el visto bueno, no se “casaría” con eso, pues “si se da, qué bueno. Si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de algún equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir la Selección mexicana”.

Por otro lado, el funcionario está envuelto en un escándalo y controversia después de que a inicios del 2022 circuló una foto en la que Blanco Bravo posó con tres líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Comando Tlahuica.

SEGUIR LEYENDO: