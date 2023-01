Myriam Montemayor apuesta por la balada y rechaza al reggaetón: “Me gusta empoderar a las mujeres”

Myriam es fiel a la música romántica y destaca el legado de agrupaciones clásicas como La sonora Santanera (Foto: Myriam)

La emblemática “Única e internacional” Sonora Santanera se encuentra gozando de su legado artístico a 68 años de su fundación, y ofrecerá un concierto especial este sábado 28 de enero en Ciudad de México donde contará con cuatro artistas invitados, entre ellos Myriam Montemayor, quien compartió con Infobae México su emoción por colaborar con la entrañable orquesta musical.

“La Sonora Santanera ha trascendido generaciones y generaciones, en mi caso por medio de mis padres que les encanta su música, la canción favorita de mi papá es la de Perfume de gardenias y mi mamá siempre me había dicho que escuchara canciones de Sonia López, casualmente me va a tocar interpretar una canción que cantaba Sonia López con la Sonora Santanera, Pena negra”, contó la cantante regiomontana sobre el show en el que también se presentarán Río Roma, Yahir y Fela Domínguez.

La agrupación fundada por el trompetista tabasqueño Carlos Colorado en 1955 es un icono de la música tropical mexicana, que ha consolidado su estilo al paso de las décadas siendo influenciada por el danzón, la rumba, el mambo, el bolero, el chachachá y la cumbia, géneros que Myriam aprecia personalmente.

Sonora Santanera es una orquesta de música tropical de México con más de 60 años de historia (Foto: Archivo)

“Yo aprendí cantando con la música que mi papá me ponía a escuchar cuando iba a la escuela, prácticamente he crecido con estas canciones. Claro, nostalgia por la buena música que es parte de nuestra historia, es algo que debe prevalecer y que debemos atesorar, las grandes canciones, las buenas letras, los buenos cantantes y compositores, y creo que el salón de La Maraka se presta mucho para este tipo de shows, tiene el espacio para que la gente baile y disfrute de este show”.

Temas como La boa, Luces de Nueva York y El ladrón sonarán fuerte ante el público capitalino y la triunfadora de la primera generación de La Academia conoce el valor artístico de la propuesta de la orquesta conocida internacionalmente.

“Me parece muy interesante que esta música siga trascendido de generación en generación de tiempo, y ahora a través de diferentes matices y voces, como todos los que vamos a estar invitados, cantar estas canciones que son parte de nuestra tradición musical es muy valioso y algo que debemos de apreciar. A pesar de que lleguen nuevas corrientes musicales hay géneros que se deben apreciar”.

La artista considera que con su música "empodera a la mujer" y le canta al amor (Foto: Myriam)

Y es que la balada romántica ha sido la bandera de Myriam Montemayor desde hace 20 años, por ello, ante la efervescencia del género urbano, cuyo contenido ha sido señalado por su alta carga sexual y las letras explícitas con que ha llegado a la cima del éxito mundial, la cantante prefiere mantenerse al margen.

“Yo creo que de la moda lo que te acomoda, a pesar de que ahorita está muy de moda este género hay cabida para todos, no me gustaría hacer algo por encajar, o porque sea algo que esté de moda. Hay que ser muy fiel a lo que uno hace, muy honesto”, expresó la artista, cuyo mensaje considera ser contrario al que promueveel reggaetón.

“A mí lo que me gusta es a través de la música es empoderar a la mujer y siento que a veces el urbano y el reggaetón hace todo lo contrario, sin especificar un género en particular sino en el contenido de las letras, creo que hablamos de cosas diferentes, yo hablo de empoderar a la mujer, del romanticismo, del amor, del desamor quizá, pero no me identificaría yo con algo que no vaya en pro de la mujer en la cuestión de las letras musicales”.

Sin embargo, el cadencioso ritmo del urbano también contagia a Myriam en las pistas de baile, aunque sabe que nunca grabaría temas del popular género caribeño.

“Me gusta pero para bailar, tanto que me identifique como para cantar el género no, más que nada por esa cuestión de las letras que van en contra de lo que yo hago. Creo que son caminos diferentes simplemente, es por eso que yo digo que siempre hay que rescatar nuestros tesoros musicales, transmitir a las nuevas generaciones el gusto por letras que tienen algo que contar, algo que decir, la música es bienvenida sea en el género que sea, pero a mí siempre me gusta mucho cuidar el contenido de lo que voy a expresar”, contó.