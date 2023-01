Ticketmaster, bancaria o revendedores: por qué boletos de RBD en México se agotaron en una preventa

Ticketmaster ha sido acusado de monopolio por fans RBD (Fotos: Instagram/@rbd_musica/@ticketmaster_mx)

Molestia, decepción, angustia y tristeza es solo una muestra de los sentimientos que han externado los fans de RBD en México, luego de que se agotaron casi todos los accesos para su despedida de en el Foro Sol de la CDMX, sin ni siquiera llegar al día de la venta general.

La gran noticia de la banda pop sobre su reencuentro con una gira por Estados Unidos, México y Brasil -comenzando el próximo otoño del 2023- ha iniciado con el pie izquierdo, pues desde el anuncio millones de fans externaron su molestia por el hecho de que la unión americana tuviera más de 20 fechas, mientras que en tierra Azteca solo tres -que ya sumó otra- y los brasileños, que son su fandom más grande en el mundo, solo dos.

La venta general será el próximo viernes 27 de enero , sin embargo, el recinto ya tiene una ocupación casi total para la fecha del 1 de diciembre, debido a que gran parte de los accesos fueron vendidos en una preventa exclusiva considerada “de lujo” que el banco Citibanamex le dio a sus clientes que cuentan con la tarjeta de crédito “Beyond”.

Fechas y lugares de los conciertos de RBD.

“Esta tarjeta es el producto más exclusivo de Citibanamex y se encuentra disponible sólo por invitación”, se puede leer en el sitio web del banco sobre el producto que le dio preferencia a sus clientes sobre las otras 3 preventas que existen y la general.

Las diferencias entre “Beyond” y “Priority”

Aunque es importante resaltar que otra gran cantidad de boletos sí pudieron ser obtenidos por fans en la segunda preventa exclusiva de la misma bancaria, aún quedan otras dos: Spotify y nuevamente la tiene Banamex.

La diferencia es que si eres cliente Priority podrás tener acceso antes de la preventa tradicional, es decir, “la preventa de la preventa”. Y si eres cliente Beyond, podrás ser el primero de todos, lo que en otras palabras es “la preventa de la preventa de la preventa”, como explica el banco.

En ambos casos, tanto para los Beyond como para los Priority, se pudo acceder a este beneficio por medio de códigos que llegaron al correo de sus beneficiarios, sin embargo el posible soul out del 1 de diciembre - se rumora que también del 30 de noviembre- ha levantado sospechas, tal y como pasó con la llegada de Bad Bunny y su World’s Hottest Tour, donde se abrió la posibilidad de que la mayoría de beneficiarios a dichas preventas fueron revendedores e incluso se acusó a Ticketmaster de duplicar entradas.

En medio de señalamientos internacionales, senadores en Estados Unidos cuestionaron a Ticketmaster sobre su dominio en la promoción de eventos tras su espectacular colapso durante la venta de entradas para un concierto de Taylor Swift el año pasado. Algo que en los últimos meses se ha replicado en México y por el cuál incluso la compañía de ventas y de distribución de boletos podría estar en gran riesgo.

De izquierda a derecha: Jack Groetzinger, CEO de SeatGeek; Jerry Mickelson, CEO de Jam Productions, y Sal Nuzzo, vicepresidente sénior del Instituto James Madison, comparecen ante una audiencia con senadores sobre competencia y protección de los consumidores en los espectáculos, el martes 24 de enero de 2023, en Washington. (AP Foto/Andrew Harnik)

Sumado a eso, la falta de fechas para México, Brasil y Latinoamérica ha aumentado la tensión que los millones de fanáticos tienen, pues las altas demandas también se deberían a que los originarios de los países que quedaron fuera del Soy Rebelde Tour buscan su posibilidad de ver la despedida oficial de la banda en la tierra del tequila o de la caipiriña.

