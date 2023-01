Juez ordenó prisión preventiva a Inés Gómez Mont, quien sigue prófuga de la justicia

(Instagram)

Inés Gómez Mont, conductora que está prófuga de la justicia por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, recibió una orden de prisión preventiva oficiosa por parte de juez federal debido a su negación por presentarse ante las autoridades.

Esto sería de relevancia para el caso, pues aunque la famosa ha sido objeto de tres mandamientos judiciales que ya eran de conocimiento público, este -que acaba de salir a la luz- sería el único que aparentemente no podría llevar a cabo en libertad, si llegara a ser aprehendida.

Según el diario Reforma, Inés Gómez Mont solicitó un amparo ante el Juez Décimo Primero para evitar ser capturada, pero este le fue negado y, por tanto, la artista pidió un recurso de revisión, el cual será analizado por el tribunal colegiado próximamente.

La orden, que fue emitida por un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, se deriva de un presunto fraude fiscal que ocurrió en 2017 al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y constaría de 3 millones 631 mil 745.01 pesos.

Respecto a las otras tres órdenes de aprehensión con las que contaba la famosa por defraudación fiscal, estas fueron emitidas por jueces de control de los centros de Justicia Penal Federal de los Reclusorios Oriente y Norte. El primero lo libró por 12 millones 921 mil 762 pesos y el segundo por 6 millones 613 mil 867.

En cuanto a las imputaciones por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, el juez de control del Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez, ubicado en el penal del Altiplano fue quien giró la orden de captura contra Gómez Mont por el aparente fraude de 13 millones 572 mil 444 al ISR de 2016. Ante esto, estas acusaciones serían las únicas por las cuales la famosa ameritaría prisión preventiva.

Cabe señalar que anteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) e Inés Gómez Mont pactaron un acuerdo reparatorio, donde ella cubrió la cantidad de 10 millones 967 mil 907 pesos en noviembre de 2018 y 2 millones 604 mil 537 pesos en junio de 2019, por lo que a partir de ese momento se habría dado carpetazo al presunto fraude fiscal.

No obstante, cuando cambió la administración gubernamental, la Fiscalía General de la República no estuvo de acuerdo y desconoció el trato que había establecido la conductora, porque la Procuraduría Fiscal de la Federación que era Inés la que tenía la atribución de negociar el acuerdo.

Pero ahí no terminó todo, ya que la FGR transformó el fraude fiscal en un presunto lavado de dinero y, apartir de entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera también intervino en la situación.

Además, a mediados de enero, trascendió que la FGR negó un amparo a Gómez Mont en virtud de un ejercicio de acción penal en su contra.

La jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, rechazó el trámite pues consideró que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda actúo conforme a la ley y en congruencia.

De acuerdo con la resolución de la jueza, el delito por el que se investiga a la ex conductora de TV Azteca no es el de no dar cuenta de los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2016, como acusó en la solicitud de amparo, sino la probabilidad de la existencia de recursos, derechos y bienes derivados de la presunta comisión de un delito o de procedencia ilegítima.