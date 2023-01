Negaron amparo a Inés Gómez Mont con el que buscaba evadir acción penal en su contra

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

A la conductora prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont, le fue negado un amparo promovido en contra de la Fiscalía General de la República (FGR) en virtud de un ejercicio de acción penal en su contra.

La jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México rechazó el trámite, pues consideró que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda actúo conforme a la ley.

De acuerdo con la resolución de la jueza, el delito por el que se investiga a la ex conductora de TV Azteca no fue el no dar cuenta de los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2016, como acusó en el amparo, sino la probabilidad de la existencia de recursos, derechos y bienes derivados de la presunta comisión de un delito o de procedencia ilegítima.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga Foto: Instagram/@inesgomezmont

Cabe señalar que dicha acción penal en su contra no está relacionada con la orden de aprehensión girada a su nombre, así como de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, contra quienes también existe una ficha roja girada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

