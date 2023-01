FGR colaborará con la Fiscalía de Oaxaca en el caso de María Elena Ríos

María Elena Ríos saxofonista atacada en 2019 con ácido pide protección

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que colaborará con la Fiscalía del estado de Oaxaca en el caso de María Elena Ríos Ortíz, saxofonista agredida con ácido en septiembre del 2019 por parte de Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado local del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y presunto autor intelectual del ataque.

En una tarjeta informativa, la FGR informó que “va a colaborar con todos los elementos técnicos, periciales y policiales de esta institución, para auxiliar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en un caso, que es del fuero común, en el que se afectó a la víctima María “R”.

Este anuncio se da luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara durante su conferencia matutina del 24 de enero a la FGR revisara el caso luego de que un juez de Oaxaca le concediera prisión domiciliaria a Vera Carrizal sin las medidas pertinentes, haciendo posible una fuga del ex legislador.

(Twitter/@_ElenaRios)

“Se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave. Entonces, yo creo que en estos días se va a tener ya la información. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicionada, que no se le libere y que en juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo”, dijo López Obrador.

Tras cinco días de audiencia, el juez de control Teódulo Pacheco Pacheco concedió el pasado 21 de enero prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que el presunto agresor podía llevar su proceso judicial fuera de prisión, acción que pone en riesgo, de nueva cuenta, la vida de la saxofonista oaxaqueña.

“Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre. Esto es #México”, escribió en su momento María Elena Ríos en su cuenta de Twitter, en donde además denunció que el juez Teódulo Pacheco estaba “aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor, los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’. La legalidad no importa para la corrupción”.

Ante la decisión del juez, que cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión domiciliaria, diferentes organismos, actores políticos, medios de comunicación y hasta el gobierno local, manifestaron su rechazo a lo dictaminado por el Poder Judicial.

El vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Benjamín Robles Montoya, dijo que buscarán que se haga justicia para la jovén y de ser necesario, que se destituya al juez a la brevedad.

Juan Antonio Vera Carrizal es el presunto autor intelectual del intento de asesinato de María Elena Ríos (especial)

El diputado federal informó en un comunicado que con la resolución se alienta la impunidad y se deja en estado de indefensión y vulnerabilidad a la víctima, algo que contradice el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“Exigimos que la Sala Penal correspondiente del Poder Judicial del estado de Oaxaca, de manera inmediata y con perspectiva de género, verifique que no existen causas que justifiquen válidamente que dicho procesado enfrente el proceso en arraigo domiciliario”.

Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador de la bancada del PT en San Lázaro, buscará justicia en el caso de María Elena Ríos (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Juan Antonio Vera se quedará en la cárcel

En tanto, el gobierno de Oaxaca informó este miércoles que Juan Antonio Vera Carrizal se quedará en prisión preventiva, por lo que continuará recluido en un penal estatal por intento de feminicidio.

De acuerdo con El Financiero, Geovany Vázquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, confirmó que por determinación de una jueza local, el ex legislador priista continuará su proceso por intento de feminicidio en el penal de Tanivet. Agregó que la noche del martes llegó un acuerdo judicial, por lo que el acusado no saldrá de la cárcel para cumplir con prisión domiciliaria.

El funcionario aclaró que la autoridad estatal no ha incurrido en desacato, sino informó al Poder Judicial estatal que no se cuenta con el personal para resguardar en prisión domiciliaria a Juan Manuel Vera.