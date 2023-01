Babo contó que tomó ayahuasca durante concierto en Vive Latino 2018: “No vomité”

(Instagram Babo_cartel)

Babo, vocalista de Cartel de Santa, es uno de los raperos más controversiales en la escena musical mexicana. Como prueba de ello está el reciente video íntimo que se filtró en redes sociales del famoso. Sin embargo, una nueva anécdota del artista salió a la luz, después de que confesara que en 2018 dio un concierto en el Vive Latino bajo los efectos de la ayahuasca.

Se viralizó reacción de una adulta mayor al video filtrado de Babo Diversas celebridades y miles de internautas comentaron sobre la grabación musical del líder de Cartel de Santa VER NOTA

El brebaje en cuestión es originario del Amazonas y cuenta con efectos alucinógenos. Además, la también llamada “soga de los espíritus” se elabora a base de una planta que pertenece a la familia de Malpighiaceae, recibiendo el nombre científico de Banisteriopsis caapi.

Aunque no es considerada una droga, la combinación de hierbas produce alucinaciones visuales y auditivas parecidas al ácido lisérgico o LSD.

Karely Ruiz confesó que estuvo a punto de participar en videoclip explícito de Babo La modelo se llevó una gran sorpresa cuando vio la versión privada del videoclip “Piensa en mí” VER NOTA

Fue bajo este contexto que durante una entrevista para el canal de YouTube del comediante Iván Fematt La Mole, Babo contó cómo vivió dicho momento.

(Foto Instagram: @babo_cartel)

“De las cosas que he hecho ‘chisqueadas’ para muchos: en el último Vive Latino que cerramos antes de la pandemia yo estaba haciendo un proceso con mi chamán y todo el rollo, y antes de subirme al escenario me tomé un buche de ayahuasca”, relató el cantante de éxitos como Todas mueren por mí .

Karely Ruiz calificó de “turbio” el video filtrado de Babo A pesar de que la modelo de OnlyFans habría estado invitada, señaló con sorpresa algunos aspectos de “Piensa en mí” VER NOTA

Según el relato de Babo, una de sus mayores preocupaciones haber ingerido la bebida fue tener algún efecto adverso como posible vómito o conductas extrañas en el escenario que preocuparan a sus fans.

“Antes de todo eso me tomé el buche de ayahuasca, empecé a cantar y a mitad del show empiezo a sentir un… Cuando pasó la náusea y no vomité, dije ‘Ahí viene lo bueno”, aseguró.

A pesar de sus preocupaciones, Babo aseguró que la presentación salió bastante bien y tras adaptarse a la sustancia todo fluyó de forma adecuada.

“No tengo otras palabras para explicarlo, para que la raza me entienda, ¿pero te acuerdas cuando Goku hace la Genkidama, que le pide a todos la energía? Yo así de que sentía todo, es como la Genkidama de Gokú, fue una experiencia religiosa”, rescató.

CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2022.- Inició del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2022 que se realiza en el Foro Sol. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Tras el evento, el cantante se dirigió a descansar, pero ahí no terminó todo, pues el efecto se le habría pasado mucho tiempo después.

“Ya terminé en el hotel comiéndome unos hongos y tomándome un jarabe morado de codeína, para cuando me acordé ya estaba despertando aquí en Monterrey”, comentó sobre el final de esta experiencia”, añadió.

De acuerdo con el famoso, tomar ayahuasca y este tipo de sustancias fue todo un proceso personal para él y aseguró que le amplió su perspectiva del mundo.

La conexión con el ser interior de uno y la lucha por conocer ese ser interior, que no es nada fácil, menos teniendo el ego como el mío que es un ego exitoso, mi ego sería lo más lógico que se volara como cualquier persona. Hay que estar bien parado para aguantar el ver…, con esa comparativa, aplicándola en mi vida, dije ‘Mejor me mantengo en un estado humilde, no me va a hacer más sentirme más’”, sentenció.

Normalmente el ayahuasca consumida en ceremonias que usan un brebaje con fines terapéuticos preparado por los “taitas” o abuelos chamanes indígenas de países como Perú o Colombia.

SEGUIR LEYENDO