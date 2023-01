“Bardo” de Alejandro González Iñárritu obtuvo nominación a Mejor Fotografía en los Oscar 2023

(Instagram bardomovie)

La película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades dirigida por Alejandro González Iñárritu fue nominada en la categoría a mejor fotografía para los Premios Oscar 2023.

En caso de ganar durante la 95.ª edición de este evento, sería el irano-frances Darius Khondji quien se llevaría el galardón, pues fue quien estuvo colaborando con el mexicano durante el filme como cinematógrafo.

Así, los otros largometrajes que también contienden en esta categoría son:

-Sin novedad en el frente (James Friend)

-Elvis (Mandy Walker)

-Tár (Florian Hoffmeister)

-El imperio de la luz (Roger Deakins)

Bardo, falsa crónica de unas cuentas verdades se estrenó en la 79.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, a competición por el León de Oro, y después de su paso por las salas de cine tuvo su estreno digital mundial a través de Netflix.

La trama del filme aborda el viaje de Silverio (Giménez Cacho), un periodista y documentalista mexicano afincado en Los Ángeles (EEUU) que, tras ganar un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal.

Su regreso le hace enfrentarse a cuestiones sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los vínculos familiares. El absurdo de sus recuerdos y temores atraviesa su presente y llena su vida cotidiana de una sensación de confusión y asombro.

La experiencia de Darius Khondji en “Bardo”

Durante una entrevista para The filme stage, Darius Khondji mencionó que, aunque el filme fue grabado durante la pandemia por COVID-19, el proyecto de Iñárritu lo atrapó desde el primer momento.

“Alejandro siempre ha trabajado con muy buenos directores de fotografía, Rodrigo [Prieto] y Chivo. Y fue otro momento difícil cuando llamó. Fue el momento más duro del COVID. Era enero del año pasado; no había vacuna y nos íbamos a México desde Francia, donde vivo. Tuvimos algunas conversaciones por teléfono”, dijo y agregó:

“Todavía no había leído el guión, pero él fue muy inspirador, ya sabes, la conversación. En algún momento dijo: “Espera, Darius, no has leído el guión”. No envía el guión tan fácilmente pero me lo envió a mí y fue increíble. Pero el director es realmente lo que dispara mi deseo de trabajar con ellos. Una vez más, es otra película muy personal. No puedo hablar mucho sobre eso, ¿sabes?”, aseguró.

Asimismo, Khondji apuntó que Bardo, falsa crónica de unas cuentas verdades es una película de la cual está sumamente orgulloso.

Los mexicanos nominados a los premios Oscar 2023

Guillermo del Toro continúa conquistando al mundo entero con su versión stop-motion de Pinocho. En esta ocasión, el proyector del director tapatío sumó una nominación a “Mejor Película Animada”.

Guillermo del Toro accepts the Best Animated Feature award for "Guillermo del Toro's Pinocchio" during the 28th annual Critics Choice Awards in Los Angeles, California, U.S., January 15, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

La película animada del artista mexicano competirá con Marcel The Selle With Shoes On de Dean Fleischer Camp, El gato con botas: el último deseo de Joel Crawford, The Sea Beast de Chris Williams y Turning Red de Domee Shi para ganar la prestigiosa estatuilla dorada.

De igual manera, Alfonso Cuarón competirá dentro de la categoría a Mejor Cortometraje De Acción Real con Le pupille (Los alumnos).

Entre los otros cortometrajes que también fueron considerados están: Una despedida irlandesa (Tom Berkeley y Ross White), Ivalu (Anders Walter y Rebecca Pruzan), El traje rojo (Cyrus Neshvad), Paseo nocturno (Eirik Tveiten y Gaute Lid Larssen)

