Dónde ver las nominadas a mejor película

Títulos nominados a Mejor película en los Oscar 2023.

Este martes 24 de enero, los Oscar 2023 camino la 95ª edición por fin dieron a conocer a los nominados a la noche de premios más importante del año. Dentro de las esperadas, se conocía que Avatar 2, Los Fabelman y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo eran tres de las favoritas para alzarse con varios galardones en diferentes categorías y al parecer, van por ese camino. La última mencionada se ubica liderando las nominaciones con 11 y Sin novedad en el frente, de Netflix logró 9 ubicándose también como la gran competidora de Argentina, 1985.

Respecto a los 10 títulos seleccionados a mejor película, los nominados son Sin novedad en el frente, Avatar: el camino del agua, Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin), Elvis, Todo a la vez en todas partes al mismo tiempo, Los Fabelman, Tár, Top Gun: Maverick, El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness) y Ellas hablan (Women Talking). La mayoría pueden disfrutarse en las diferentes plataformas de streaming existentes como Netflix, HBO Max y Paramount+, entre otras.

Adaptación de la novela homónima del autor alemán Erich Maria Remarque , que fue prohibida en toda Europa por sus mensajes claramente contra la guerra cuando se publicó en 1929.

NOTA EN DESARROLLO...