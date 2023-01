Tenía 17 días en el puesto, pero alcaldesa en SLP renunció por “amenazas de muerte”

La alcaldesa suplente de Santa María del Río asumió el cargo después de que se dio a conocer la muerte de Emmanuel Govea (Santa María del Río)

Edna Yuriria del Carmen Medina Flores, alcaldesa suplente de Santa María del Río, municipio de San Luis Potosí, renunció a su cargo, tras 17 días en él, luego de denunciar que ella y su familia recibieron “amenazas de muerte” y una campaña de desprestigio al no aceptar, presuntamente, la construcción de una empresa gasera.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mandó un mensaje a la población del municipio que gobernó por más de dos semanas, en el cual explicó que ellos conocen cuál es la obra de construcción que está generando controversia en el territorio, situación que la llevó a pedir disculpas por abandonar su mando.

Asimismo, detalló que lo que la tiene más preocupada son las amenazas en contra de su familia, razón por la que decidió “dar un paso atrás” y no seguir formando parte del ejecutivo municipal.

“Ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi personas (…) ustedes sabes qué obra está siguiendo su rumbo, ustedes saben qué está llena de corrupción. Perdónenme porque esto ya se me salió de las manos, quiero que sepan que mi familia es lo más sagrado y no espero que lo entiendan, pero pues así yo lo veo”, escribió vía redes sociales.

La alcaldesa de Santa María del Río renunció a su cargo, tras 17 días de haber asumido la responsabilidad (Facebook)

Ahí no concluyó con su palabras, puesto que instó a la ciudadanía a que sigan protestando en contra de la construcción de la empresa gasera, a la que señaló de presuntamente poner en riesgo la vida de alumnos de nivel básico, medio y medio superior que tienen planteles cercanos.

“Solo espero que ustedes como pueblo no dejen que se lleve a cabo esa obra en el centro que pondrá en peligro la vida de los niños que asisten al colegio Miguel Ángel, los alumnos de la primaria Pascual María Hdz y de la primaria Fco. González Bocanegra y los jóvenes de la secundaria y bachillerato José María Vilaseca”

Antes de concluir con su mensaje, la política de San Luis Potosí confió en que su renuncia sirva para que las amenazas cesen en su contra, sino dijo que se verá en la necesidad de crear un video en vivo en donde hable de lo que está sucediendo pues advirtió que no puede continuar así

“Espero y paren las amenazas hacia mi persona, si no me veré en la necesidad de mañana hacer un en vivo a través de esta página porque esto no puede continuar así”, comunicó, a la par de presentar el documento con el que renunció “con carácter de irrevocable”.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Emmanuel Govea Díaz, presidente municipal de Santa María del Río. Mi más sentido pésame a sus familiares y amistades. 🙏 pic.twitter.com/9eySFYe8dQ — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) January 1, 2023

Medina Flores asumió el cargo luego de que se diera a conocer que falleció en un accidente automovilístico el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Emmanuel Govea Díaz, quien se desempeñaba como presidente municipal desde 2021.

La noticia fue confirmada por el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, a través de su cuenta de Twitter: “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Emmanuel Govea Díaz, presidente municipal de Santa María del Río. Mi más sentido pésame a sus familiares y amistades”.

De acuerdo a la información que se dio a conocer, posterior al 31 de diciembre —fecha en la que sucedió el accidente—, el impacto ocurrió en la carretera libre a Rioverde, a la altura del Valle de los Fantasmas, comunidad de las Rusias, luego de que su camioneta se salió de la curva y se fue por un barranco.

