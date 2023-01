Joven de Colima fue asesinada tras denunciar posibles nexos entre cártel de Los Mezcales y el gobierno

Brenda Guadalupe Ríos Reyes se habría exiliado por su propia seguridad. (Facebook)

Brenda Guadalupe Ríos Reyes estaba desaparecida desde el 21 de octubre de 2022, según su ficha emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima como parte de la Alerta Alba. “Fue vista por última vez en un domicilio ubicado en la colonia El Diezmo”, puede leerse en el documento.

Identificaron a presuntos miembros del CJNG que estarían detrás del secuestro de líder comunitario y un activista Por la desaparición de los individuos se colocaron fotografías y se realizó una protesta en la Glorieta de las y los desaparecidos en la Ciudad de México VER NOTA

Su paradero se mantuvo desconocido hasta el 21 de enero de 2023, cuando fue hallada sin vida en una casa de la colonia Oriental del mismo estado. Su cuerpo fue encontrado en el baño del domicilio. Aparentemente habría sido ejecutada junto con otro hombre, cuya identidad no ha sido revelada.

Aunque su asesinato pudo ser considerado un acto de violencia totalmente arbitrario y aleatorio, se manera extraoficial se habló de que pudo haber sido una venganza por parte del cártel de Los Mezcales, uno de los grupos criminales que han inundado al estado en una sangrienta ola de violencia.

“Tony Montana”, hermano del Mencho, logró amparo contra vinculación a proceso Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo del hermano de Nemesio Oseguera Cervantes VER NOTA

En noviembre de 2022, un par de semanas después de haber sido reportada como desaparecida, en redes sociales se difundió un video en el que Brenda, a quien también se le conocía como “La More”, reveló las identidades de algunos integrantes de la organización delictiva, así como sus funciones y su aparente relación con el gobierno estatal.

“La realidad es que yo me tuve que retirar de Colima. No estoy en Colima, no me encuentran en Colima”, dijo la joven en la grabación.

En la grabación, Brenda se identificó como una exintegrante de Los Mezcales, grupo del cual decidió separarse debido a su desagrado con las actividades en las que incurre el cártel, específicamente la violencia con la que operan. “Mataban mucha gente inocente”, comentó la joven de 24 años.

Cayó en Michoacán “El 22″, presunto operador del CJNG Junto con él fueron aseguradas otras dos personas, además otra mujer vinculada al cártel liderado por “El Mencho” fue arrestada en días pasados VER NOTA

Un hombre apodado como “León” o “Abulón” fue a quien identificó como el líder de Los Mezcales. Este alias le pertenece a Carlos Miguel Mercado Meraz, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Abulón” ha sido señalado como el hombre al mando del cártel tras la captura de José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”.

Presumiblemente, “Abulón” como sicario y operador logístico, en compañía de Blanca Elizabeth Brizuela Meraz, “La Paloma” (hermana de “La Vaca”), son quienes tienen el control del grupo criminal, también conocido como el Cártel Independiente de Colima.

De acuerdo con las revelaciones de Brenda Ríos, “Abulón” ha dado la instrucción a sus hombres de matar a cualquier persona que les resultara desconocida en sus zonas de operación.

"Tony Mentiras" y "Abulón" fueron señalados como dos de los principales integrantes de Los Mezcales. (Facebook/La Verdad de México)

Otros apodos mencionados por la joven en el video de casi seis minutos fueron “El Tartas”, “Tony Mentiras” (identificado como José Antonio Santacruz Betance), “El Pájaro loco”, “Quique”, “Pepe” (presunto encargado de los sicarios) y “Jessie” (mano derecha del “Tartas”).

Según especificó la joven Brenda, todos habitan en una vecindad cercana al Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), ubicado en el centro de la ciudad. Aunque no brindó más detalles, en agosto de 2022 la fachada de una vecindad que se encuentra a escasos metros del edificio del IUBA fue baleada por un grupo de hombres armados, quienes dejaron también una granada de fragmentación.

Además, especificó que Los Mezcales tienen una casa dedicada exclusivamente al asesinato de personas en la colonia El Mezcalito, cerca de unas canchas deportivas. “Ahí hay un árbol, que es un guamúchil, en esa parte hay una casa donde meten gente y la matan, o ven gente que llega ahí, desconocida y nomás porque se ondean o porque no conocen a las personas, hay gente que ya ni sale de ahí”.

Brenda tenía 24 años cuando fue asesinada. (Facebook)

Asimismo, narró que desde que decidió alejarse del grupo criminal fue víctima de al menos dos ataques armados. “Cuando me retiré quisieron matarme”, contó Brenda Ríos. Según su relato, en la primera agresión casi perdió la vida y tanto su hija como su mamá estuvieron cerca de ser asesinadas. Tras un segundo atentado en su contra, ella habría solicitado apoyo de la policía, pero los agentes la esposaron y la golpearon.

Un hombre a quien se refirió como José Roberto Rodríguez Bautista, quien presuntamente ostenta un cargo en la Fiscalía, sería uno de los nexos del gobierno con Los Mezcales, acorde a su testimonio.

“Yo decidí retirarme de eso porque las cosas ahorita están muy feas, ahorita están en guerra y porque me di cuenta de muchas cosas que a mí no me gustaron para nada”, reconoció Brenda.

José Bernabé Brizuela, alias “La Vaca”, formaba parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportes oficiales. Sin embargo, en 2019 se separó de dicha organización y decidió crear su propio grupo. Desde ese entonces, el estado de Colima ha estado inmerso en un sinfín de cruentos enfrentamientos entre ambos cárteles.

SEGUIR LEYENDO: