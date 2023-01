Qué se sabe de Ángela Olguín, la adolescente que desapareció afuera de unos baños en Indios Verdes

La menor de edad estaba esperando a su mamá mientras llegaba su papá para que les diera dinero y así, pudieran ir a casa (Captura de pantalla)

Ángela Olguín y su mamá, Rocío Bustamante, estaban esperando al papá de la joven cerca del paradero Indios Verdes, en las inmediaciones del Metrobús, pues se habían quedado sin dinero para regresar a casa y el las auxiliaría, la madre de la adolescente entró al sanitario público y cuando salió, ya no vio a su hija.

Por el momento, no existe información sobre la o las personas que podrían haber sustraído a la joven del lugar en el que esperaba a su madre, pues la adolescente no se ha comunicado con su familia desde ese momento. Esto ocurrió el 19 de enero después de las 17:30 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La familia de la joven bloqueó una vialidad a manera de protesta (Facebook/AlcoholimetroPachuca)

De inmediato, familiares y conocidos de los padres de la adolescente de 16 años decidieron bloquear Avenida Insurgentes Norte, a la altura del Metro Indios Verdes, hacia la Autopista México-Pachuca. El 20 de enero, este cierre de vialidad se mantuvo al menos hasta después de las 20:00.

Aunque en las fotografías del sitio se puede apreciar un letrero de WIFI Gratuito de la Ciudad de México (CDMX), las autoridades habrían informado que la cámara de seguridad correspondiente a ese poste no había captado ninguna imagen.

Ella es Rocío Bustamante, madre de la joven, a sus espaldas están los baños a los que entró y al fondo se puede ver un poste de internet y cámara de seguridad de la CDMX (Captura de pantalla)

Sin embargo, diversas versiones afirmaron que los padres de la adolescente ya habrían podido ver las imágenes captadas por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX. Hasta el cierre de esta publicación, la información sobre la revisión de cámaras no ha sido confirmada o desmentida por la familia.

Sin embargo, diversas colectivas difundieron que se realizará otra protesta para exigir la eficiente búsqueda de Ángela en la Fiscalía de la Ciudad de México. “El día de mañana 21 de enero del 2023 se realizará una manifestación en la Fiscalía Isabel la Católica a las 14:00 para exigir una respuesta sobre el caso de María Ángela Olguín Bustamante.

Esta es la convocatoria para la manifestación del sábado 21 de enero (Facebook: Femi Nista)

Durante la manifestación del 20 de enero, a más de 24 horas de la desaparición de la menor de edad, la madre mencionó que tiene otras tres hijas y que no se rendirá para exigir la búsqueda de Ángela Olguín.

“Yo, una madre enamorada de mi hija, tanto de mis hijas que están aquí, cuatro mujeres tengo y por ella, porque me falta una, me falta la mitad de mi vida, de mi corazón, de mí misma, no me voy a rendir y voy a luchar por mi hija. Viva la quiero, así como me la quitaron de esos baños, ahí están las cámaras que grabaron todo y no me la quieren regresar.”, gritó.

La madre de Ángela Olguin grita desesperada en el paradero de Indios Verdes donde hace 24h su hija desapareció frente a los baños que al lado del Metrobús. Tiene 16 años y tres hermanas que también gritan “ni una desaparecida más” pic.twitter.com/aZMToYE0w7 — Almudena Barragán (@Muna_bargan) January 20, 2023

Diversos grupos de mujeres activistas y colectivas feministas se dieron cita en las inmediaciones del lugar donde desapareció Ángela para continuar con la manifestación al grito de “¡Porque viva se la llevaron, viva la queremos!”.

Al momento de su desaparición, la adolescente de 16 años vestía una playera gris con letras azules, llevaba pantalón de pana color azul, tenis blancos de marca Adidas y cargaba una mochila color negro.

Esta es la ficha de búsqueda emitida por la FGJ de la Ciudad de México (Captura de pantalla)

Las características físicas de la joven son las siguientes: Estatura de 1.50 metros, complexión delgada, frente amplia, cejas pobladas, color de cabello y ojos café oscuro, cara ovalada y nariz ancha.

Como señas particulares, en la tarjeta de búsqueda se pudo leer que en el hombro izquierdo tiene tatuada la letra “K”, usa una perforación con aro en la nariz y llevaba un arete en el omblico, además, en el muñeca izquierda tiene tatuado un corazón mientras que en el muslo derecho tiene una cicatriz por mordida de perro.

