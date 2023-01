SCJN invalidó reforma de Adán Augusto que redujo las diputaciones plurinominales en Tabasco

Imagen de una sesión en el Congreso de Tabasco (Foto: Twitter/CongresoTab)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves inconstitucional una reforma que redujo en el Congreso de Tabasco las diputaciones locales de representación proporcional, mejor conocidas como “plurinominales”.

Con ocho votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Corte invalidó la norma aprobada en agosto de 2021 a la Constitución de Tabasco, con la cual para las elecciones estatales en 2024 los pluminurales ya no serían 14, sino ocho, dejando sin cambios las 21 curules por elección de mayoría.

Cabe mencionar que esta iniciativa impulsada por el ex gobernador del estado, Adán Augusto López, hoy secretario de Gobernación (Segob) y uno de los aspirantes de la Cuarta Transformación (4T) para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de “generar un ahorro” de más de tres millones de pesos anuales.

Sin embargo, fue calificada como antidemocrática, pues prácticamente garantizaba a Morena el control absoluto del Congreso e impedía a la oposición impugnar leyes aprobadas por la mayoría. Por ello, los partidos del Trabajo (PT), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) promovieron una acción de inconstitucionalidad.

Cuando fue gobernador de Tabasco, Augusto López impulsó la polemica reforma (Foto: Reuters)

Al respecto, el ministro Luis María Aguilar señaló que el modelo aprobado por el Congreso de Tabasco no es razonable dentro de una democracia representativa.

“(La reforma) genera un desequilibrio en el sistema electoral”

“Las minorías se verían avasalladas con este modelo de integración del Congreso”, afirmó en su turno la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto, explicó que el problema en Tabasco no es haber reducido el total de diputados, sino reducir sólo el de plurinominales.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Foto: Cuartoscuro)

“Las entidades federativas están obligadas por la Constitución a establecer un sistema que prevea ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) y una relación razonable entre ambos”

Por el contrario, la ministra Loretta Ortiz Ahlf votó en contra y consideró que las fuerzas políticas con menor respaldo ciudadano tienen garantizada su participación en la toma de decisiones.

Un dato a destacar es que el ministro Arturo Zaldívar también votó en un principio en contra, pero al no alcanzar la mayoría calificada ante la ausencia del ministro Javier Laynez Potisek, cambió el sentido de su voto “por tratarse de un tema electoral”.

Una vez declarada la invalidez, la Corte ordenó que vuelva a estar vigente la versión anterior del artículo 12 de la Constitución de Tabasco, que preveía la integración de 35 diputados con 14 plurinominales.

Se acatará la resolución: gobernador

Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco (Foto: Twitter/cmmerino)

El gobernador morenista de Tabasco, Carlos Manuel Merino, sostuvo que la reducción de los diputados plurinominales pudo haber generado ahorros importantes para el estado, pues dijo que era necesario ya que “no se requieren tantos diputados”; sin embargo, aseguró que acatará la resolución de la SCJN.

“No solo el ahorro, si no que la gente para ser representada, debe votar es una democracia directa. Acuérdense que los diputados pluris fue una forma que benefició igual a muchos miembros prominentes de los antiguos partidos dominantes. No me va a convencer porque yo defiendo lo que marca la reforma electoral propuesta y ese era un punto medular a nivel local y a nivel nacional. Además, se debería reducir, yo fui legislador federal se deben de reducir no hacen falta tantos”, señaló a través de un video en redes sociales.

